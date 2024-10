Alckmin sobre Cid Moreira: voz que marcou gerações e foi sinônimo de competência

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, prestou homenagens em suas redes sociais ao jornalista e ex-apresentador de televisão Cid Moreira, que morreu aos 97 anos na manhã desta quinta-feira, 3.

"O Brasil perdeu hoje uma voz que marcou gerações e foi sinônimo de competência profissional. Cid Moreira nos deixou aos 97 anos e faz parte da história da TV brasileira", escreveu Alckmin no Threads, da Meta.

O vice-presidente prosseguiu: "Durante décadas, os telespectadores esperavam o seu boa noite no Jornal Nacional e depois, quando já não estava mais no telejornal, aguardavam sua narrativa sobre o famoso Mister M. Sua narrativa da Bíblia potencializou a História Sagrada. A voz de Cid Moreira é o registro de uma época. Que Deus console seus familiares."

Cid Moreira estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis (RJ). Ele morreu de falência múltipla de órgãos após ter um quadro de pneumonia.