A- A+

FUNERAL Velório de Liam Payne tem data marcada em Londres e será restrito a amigos e familiares Corpo do cantor é transferido de Buenos Aires, na Argentina, para Londres, na Inglaterra, país onde o ex-astro do One Direcion nasceu

A data do velório de Liam Payne foi confirmada e divulgada, nesta semana, pela família do cantor, que morreu, aos 31 anos, na última quarta-feira (16), após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.



A cerimônia acontecerá no próximo domingo (no dia 27 de outubro), na St Paul's Cathedral, a Catedral de São Paulo, em Londres, e será restrita a familiares, amigos e membros da indústria musical que eram próximos do artista.

Pai do cantor, Geoff Payne está em Buenos Aires, nesta segunda-feira (21), para fazer o reconhecimento do corpo. Ele obteve permissão das autoridades para apenas as partes comuns do hotel que Liam esteve hospedado. Autoridades não deixaram que ele entrasse no quarto, já que a investigação segue em andamento. Em solo argentino, o pai do ex-cantor da boy band One Direction recebeu o apoio de admiradores do filho e observou, emocionado, o memorial com fotos, cartas, flores e velas criado por fãs nas redondezas do hotel.



Novos dados da investigação apontam que Liam Payne pode ter recebido drogas de pelo menos dois funcionários do hotel onde estava hospedado. Os laudos produzidos pela polícia agora avançam para localizar quem são os traficantes que podem ter fornecido os entorpecentes em uma caixa de sabonete, que foi encontrada no quarto do cantor.

Segundo a revista "People", investigadores da trágica morte de Liam acreditam que a estrela foi "procurada" pelos funcionários do hotel que forneceram as drogas apenas 24 horas depois que o cantor conseguiu avançar com o processo de visto no consulado dos Estados Unidos. A polícia está investigando dois funcionários do hotel em conexão com os negócios, incluindo uma faxineira do hotel boutique CasaSur, em Buenos Aires.

Veja também

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'': saiba quais as categorias do Oscar o filme está cotado