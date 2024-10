Vera Viel dá primeiros passos após retirada de tumor: 'Só tenho a agradecer a minha salvação'

A modelo Vera Viel, de 49 anos, mostrou nas redes sociais que conseguiu dar os primeiros passos após cirurgia, com o auxílio de uma muleta.

A esposa do apresentador Rodrigo Faro está internada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratar um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, localizado em sua coxa esquerda, e comemorou o aniversário junto à família na casa de Saúde.

"Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu O chamei enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação".