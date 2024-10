A- A+

NÓDULO RARO O que é sarcoma sinovial, tumor raro que acomete Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro Nesta sexta-feira a modelo passará por um procedimento de retirada do nódulo localizado na coxa esquerda

A modelo Vera Viel, de 48 anos, casada com o apresentador Rodrigo Faro, compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (10) ter sido diagnosticada com sarcoma sinovial na coxa esquerda, um tumor raro e agressivo. Na sexta-feira (11) ela passará por um procedimento de retirada do nódulo.

"Eu vou estar ao seu lado, segurando sua mão a cada segundo… Vamos passar por essa batalha juntos com a graça de Deus!", respondeu Faro, em um comentário na publicação.

O que é o sarcoma sinovial?

O sarcoma sinovial é um tumor que se origina em partes moles do corpo, considerado maligno. Ele é predominante principalmente na faixa etária abaixo dos 30 anos, em adultos jovens e crianças, no entanto, é raro dentro do grupo de sarcomas de partes moles, sendo responsável por 5 a 10% dos casos.

De acordo com informações do site do oncologista ortopédico Daniel Rebolledo, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), apenas 1 a 2 pessoas desenvolvem o sarcoma sinovial a cada 1 milhão.

O tumor tem sintomas que não aparecem de forma rápida. Geralmente ele se torna um pequeno nódulo com crescimento lento. No entanto, em casos suspeitos sua detecção pode ser feita através da ressonância magnética.

Não existem causas pré-determinadas para o sarcoma sinovial como as conhecidas para outros tipos de tumor.

Veja também

JUSTIÇA Evo Morales decarta depor a promotor que o investiga por abuso de menor na Bolívia