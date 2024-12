Veto a celular e 11 horas de festa: como foi o chá-revelação da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

A- A+

É menina. Em um festão no Rio de Janeiro, na terça-feira (17), cantora Ludmilla e a bailarina Brunna Gonçalves descobriram o sexo biológico do bebê que estão esperando. A grande revelação do sexo biológico do bebê aconteceu às 17h, com uma chuva de enfeites rosas caindo sobre os convidados. “A sobrinha de vocês está chegando aí”, escreveu a ex-BBB em um story, no Instagram, ao publicar um vídeo do momento.

O chá-revelação aconteceu em uma mansão na Zona Oeste da capital fluminense e reuniu aproximadamente 400 convidados. A regra era que todos estivessem vestidos de branco. Esta, entretanto, não era a única exigência para os presentes na festa.





Logo que chegassem no evento, os convidados precisavam deixar o celular no lado de fora, em um locker. “A entrada de celular é proibida porque o intuito aqui é se divertir e não ficar mexendo no celular”, disse Brunna em uma publicação no Instagram. Não era permitido que os listados levassem outras pessoas — “convidado não convida”, dizia o influencer Felipe Theodoro, amigo de Ludmilla e Brunna, que mostrava os detalhes da festa para os seguidores delas.

O festão durou cerca 11 horas, ou seja, indo até às 22h de terça e reuniu famosos como Bruna Biancardi, Nicole Bahls, Douglas Silva, Thaynara OG, Gustavo Marsengo e Lais Caldas. Mas como “a Ludmilla é inimiga do fim”, disse Theodoro, houve ainda um after na sequência, que aconteceu dentro da mansão.

Durante o evento no horário “regular”, houve ainda a exibição de um vídeo com narração da cantora, se declarando para a mulher.

Ao fim, os convidados ainda puderam levar algumas lembranças para casa. Havia uma pequena bolsa para que pudessem adicionar docinhos, um pedaço de bolo e pequenas velas em uma embalagem transparente.

Método ROPA

A cantora e a bailarina utilizaram o método conhecido como ROPA, sigla para Reception of Oocytes from Partner (em tradução livre "Recepção de Oócito da Parceira"), para gerar o bebê que ambas aguardam. No último domingo (10), em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, as duas explicaram como Brunna engravidou. Em linhas gerais, o óvulo de Ludmilla foi fecundado por um sêmen de um doador, por meio de fertilização in vitro, e transferido, em seguida, para o útero de Brunna.

O método ROPA é um procedimento de reprodução assistida muito utilizado por casais homoafetivos formados por mulheres, já que atribui papel ativo às duas mães. Enquanto uma delas é a doadora de óvulos — portanto, o bebê terá a carga genética dela (como é o caso de Ludmilla) —, a outra parceira se torna a receptora do embrião, ou seja, a gestante que dará à luz o bebê (como é o caso de Brunna). "Ludmilla gerar o nosso filho ou filha era o meu maior sonho e agora se tornou real. Nós vamos ser mamães! É uma felicidade que não cabe no peito!", celebrou Brunna.

