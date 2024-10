Victoria's Secret Fashion Show 2024: saiba horário e onde assistir ao desfile

A- A+

O Victoria’s Secret Fashion Show, tradicional desfile da marca de lingerie norte-americana, está de volta. Após um hiato de cinco anos, o evento retorna às passarelas nesta terça-feira (15), diretamente de Nova York, nos Estados Unidos.

No Brasil, a transmissão ao vivo começa às 20h (horário de Brasília), através do Prime Video. O público também pode acompanhar através das redes sociais da marca, no TikTok, Instagram e YouTube.

Trazendo uma nova abordagem, o Victoria’s Secret Fashion Show 2024 aposta na diversidade e na inclusão. A brasileira Valentina Sampaio fará história como a primeira modelo trans a participar do evento.

As também brasileiras Alessandra Ambrósio, Adriana Lima e Isabeli Fontana estão confirmadas no desfile, além de outras Angels famosas, como Gigi Hadid, Tyra Banks e Candice Swanepoel.

Dando continuidade à tradição de levar atrações musicais à passarela, o evento contará com apresentação de Cher. Ela cantará ao lado das cantoras Tyla e Lisa (do Blackpink).

