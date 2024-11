A- A+

PÓS PARTO Viih Tube, internada, emociona com vídeo de Lua e mostra momento com Ravi A influenciadora confirmou que já está no quarto, mas não tem usado muito o celular

Viih Tube, que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira, 15, ainda está no hospital. Ela precisou fazer uma transfusão de sangue depois do nascimento do segundo filho, Ravi.



Na manhã deste sábado, 16, a influenciadora publicou alguns stories em seu Instagram e escreveu sobre como a filha Lua, de 1 ano, e o recém-nascido estão lhe dando forças no momento delicado.

A influenciadora compartilhou um vídeo de Lua registrado pela família, em que a pequena abraça um porta-retrato com foto da mãe e do pai, Eliezer. Em seguida, a criança coloca o objeto em seu carrinho de brinquedo como se os levassem para passear.

"Filha, querer estar com você está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saudade! Já chorei tanto com esse vídeo", escreveu Viih Tube.

Outro vídeo mostra que Lua levou o retrato para sua brinquedoteca. "Eu preciso de você, e você precisa de mim", escreveu Viih.

Viih ainda mostrou momentos com Ravi na maternidade. "Enquanto estive na UTI, ele vinha de 3h em 3h para mamar, e também eram os momentos que mais me davam força", compartilhou.



A influenciadora confirmou que já está no quarto, mas não tem usado muito o celular. "Passando para dizer que estou bem melhor, logo vou para casa", tranquilizou.

O que aconteceu com Viih Tube

Ravi, segundo filho do casal, nasceu na noite de segunda-feira, 11. Viih havia optado pelo parto normal, mas após 19 horas de trabalho de parto ativo, foi necessária uma cesárea de emergência.



"Foram coisas perigosas e visíveis. Estava dando algo errado, e teve que ser correndo. Tanto que quase tivemos que ir para a UTI, tanto eu quanto o Ravi", compartilhou ela na quarta.

A influenciadora voltou a ser internada três dias depois, na quinta-feira, 14. "Viih Tube está na UTI pois precisou de uma transfusão de sangue. Mas se recupera bem, acompanhada pela mãe", confirmou a assessoria. O motivo que teria levado à necessidade de reposição de sangue não foi informado, no entanto

Ela apresentou melhora significativa no quadro de saúde e deixou a UTI na manhã de sexta-feira, 15, "Está no quarto, segue monitorada pela equipe médica, acompanhada pelo marido Eliezer e a mãe Viviane. Também na maternidade, o filho Ravi esta muito bem!", informou um novo comunicado.

Até o momento, não foi divulgada a previsão de alta de Viih Tube e de Ravi.



