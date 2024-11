A- A+

TELEVISÃO Vilão carismático de Chay Suede em 'Mania de você' viraliza na web com frases irônicas Público vai à loucura com expressões divertidas de Mavi: 'Não sei se gosto ou se odeio', comenta uma fã do ator

Ao som de “Dano sarrada”, com a própria Marina Sena se apresentando na tela, Chay Suede entra em cena em uma sequência de “ Mania de você” que viralizou nas mídias sociais nos últimos dias. Nas imagens, o vilão da novela, Mavi, surge fazendo sua entrada na festa em que Viola (Gabz) é humilhada por causa de um plano seu e de Luma ( Agatha Moreira). “Não sei se gosto ou se odeio”, comentou uma internauta sobre o personagem que tem conquistado o público da trama de João Emanuel Carneiro.

De fato, a entonação dada por Chay ao vilão virou sensação na web. Os internautas afirmam que o personagem é como se fosse um “meu malvado favorito”. Para açucarar ainda mais, as falas dele levam o público à loucura.





“Que isso? Está pisando fofo, princesa?” e “Não fica chegando perto com esse bocaozão não que eu dou um beijo em você, ein? Porque agora eu estou solteiro”, por exemplo, saíram da boca do ator em uma cena de menos de 30 segundos durante uma conversa de Mavi com Luma.

“Precisamos saber se essas falas do Mavi estão no roteiro. Não é possível”, brincou um internauta em uma publicação do gshow que mostra o momento.

Em outra sequência que divertiu o público foi quando o personagem chamou a irmã Mércia, vivida por Jussara Freire em uma participação especial, de “freirinha do babado” por causa das tramoias que a religiosa vinha desempenhando no folhetim. “E você, irmã Mércia? Freirinha do babado (…) E o ‘não roubarás’, esqueceu dessa? Eu sei que você está com o meu negócio escondido dentro desse teu hábito aí”.

“Te amo, Chay Suede, como vilão carismático, te amo”, disse uma internauta ao comentar uma das cenas do ator que viralizou no X, o antigo Twitter.

Veja também

GRAMMY LATINO Grammy Latino 2024: confira a lista de brasileiros vencedores