A- A+

MÚSICA Vinny, do hit 'Mexe a cadeira', se diverte com memes da agressão de Datena contra Marçal Cadeirada em debate à Prefeitura de São Paulo chocou o público e ganhou a internet na noite de domingo

Leia também

• Datena, Marçal e demais candidatos mantêm presença em debate nesta terça após cadeirada

• Marçal pedirá cassação da candidatura de Datena após sofrer cadeirada do apresentador

• "O nível de provocação do Pablo Marçal é inaceitável", afirma Nunes após cadeirada de Datena

Hit do final dos anos 1990, "Heloísa, mexe a cadeira", do cantor Vinny, voltou a repercutir nas redes sociais nos últimos dias.



A canção virou a trilha sonora oficial de memes envolvendo a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) na noite desse domingo (16), durante debate na TV Cultura pela prefeitura de São Paulo.

As piadas sobre a “cadeirada” viralizaram no WhatsApp, Bluesky, Instagram e Threads. E o próprio Vinny entrou na brincadeira. Em seu perfil no Instagram, o músico compartilhou uma série de memes da agressão.



"Cadê o Vinny para lançar agora a 'Datena, mexe a cadeira'?", se divertiu um seguidor em Stories compartilhado pelo cantor.



Outro destacava: "O time de marketing do Vinny no seu dia mais fraco", em vídeo com imagens da agressão.

"A divulgação tá pesadíssima pro show do 'Baile do Vinny'", escreveu outro seguidor.

Veja também

Narah Baptista Modelo brasileira Narah Baptista revela que está grávida do ator Vincent Cassel