MTV VMA 2024: onde e quando assistir à premiação ao vivo Anitta, Lenny Kravitz, LISA, Sabrina Carpenter e Shawn Mendes estão entre as atrações do evento

O MTV VMA 2024 anuncia os seus vencedores nesta quarta-feira (11), diretamente da UBS Arena, em Nova York, nos Estados Unidos. A premiação será transmitida ao vivo para mais de 150 países.

No Brasil, a transmissão começa às 21h, na MTV, Pluto TV e Paramount+. Antes, o público vai poder conferir o pré-show, a partir das 19h30.

A rapper Megan Thee Stallion comandará a cerimônia, que contará com apresentações de diversos artistas, incluindo a brasileira Anitta, além de Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Karol G, Lenny Kravitz, LISA, LL Cool J, Rauw Alejandro, Sabrina Carpenter e Shawn Mendes.



Eminem fará o número de abertura da premiação. O rapper norte-americano vai estrelar a primeira aparição em programa de TV de seu recém-lançado 12º LP de estúdio, “The Death of Slim Shady”.

Entre os indicados ao VMA 2024, Taylor Swift lidera a lista com dez indicações. Em seguida, estão Post Malone, com nove indicações; Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter, com seis. Megan Thee Stallion e SZA aparecem com cinco cada e LISA, Olivia Rodrigo e Teddy Swims com quatro.

