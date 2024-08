Workshop gratuito de crítica cinematográfica está com inscrições abertas

A- A+

Em sua terceira edição, o projeto F(r)icções - Laboratório de Ensaios de Cinema oferece workshop gratuito e online de crítica cinematográfica. A ação é voltada para pessoas interessadas no campo audiovisual, sem obrigatoriedade de experiência na área.

As atividades serão divididas em três módulos independentes e realizados em parceria com festivais de cinema de diferentes regiões de Pernambuco. O primeiro, intitulado “Olhar”, acontece dentro da Mostra da Diversidade no Sertão do Pajeú, de 16 a 19 de setembro.

O módulo inicial será ministrado por Márcio Andrade e Sandro Alves de França. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, por meio de um formulário digital, até o dia 6 de setembro.



Estão disponíveis 25 vagas, sendo 13 exclusivas para mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, estudantes e professoras(es) da rede pública de ensino. A divulgação dos selecionados ocorre no dia 11 de setembro.

Nas aulas, serão apresentados os principais formatos de escrita sobre cinema, como resenha, crítica, ensaio, entre outros, além de atividades práticas de produção de conteúdo. Após orientação e avaliação dos docentes, os materiais produzidos serão posteriormente reescritos para publicação na revista F(r)icções.

Etapas seguintes

Intitulado “Imaginar(-se)”, o segundo módulo do projeto ocorre nos dias 14 e 18 de outubro, no Cine Proa: Festival de Documentários do Sertão do Pajeú. Márcio Andrade ministrará as aulas junto a Gabriel Coêlho, com foco na produção de vídeo-ensaios.

Já a terceira e última etapa, batizada de “Fabular”, vai focar nos podcasts, explorando desde os formatos de áudio até as etapas de produção sonora. Será entre 04 e 08 de novembro, com as aulas sendo conduzidas por Márcio Andrade e Priscila Nascimento.

