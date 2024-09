A- A+

GESTÃO Yole Mendonça substitui o advogado e colecionador Paulo Vieira na direção do MAM do Rio Ex-CCBB e EAV do Parque Lage, jornalista e gestora cultural será a nova diretora-executiva da instituição

Desde 2022 como diretor-executivo do Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio, o advogado e colecionador Paulo Vieira será substitído no comando da instituição por Yole Mendonça. Vieira segue como vice-presidente do Conselho de Administração do museu.

Jornalista e gestora cultural, Yole Mendonça é mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo Cpdoc/FGV, com MBA em Marketing pela Coppead-UFRJ e MBA Executivo pela FGV. É professora do MBA em Gestão e Produção Cultural da Associação Brasileira de Gestão Cultural - ABGC. Yole dirigiu o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Rio e foi responsável pela abertura da sede paulista da instituição em 2001.

Entre 2020 e 2022, foi diretora-executiva da Escola de Artes Visuais (EAV) do Parque Lage, sendo substituída pelo atual diretor, Alberto Saraiva. Por um ano e oito meses, desde 2023, atuou comoassessora especial da Ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Governo Federal.

O MAM, que será um dos palcos da Cúpula do G20, encontro das 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e a União Africana, nos dias 18 e 19 de novembro, está fechado ao público para obras de reforma desde o mês de maio, e voltará a receber visitantes após o fim do evento.

