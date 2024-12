Ações da Eletrobras sobem mais de 5% após buscar acordo com governo

A- A+

As ações da Eletrobras lideravam a alta do Ibovespa no início das negociações. A valorização ocorre depois da empresa divulgar fato relevante informando que busca, em conjunto com o Governo, por um investidor no braço de energia nuclear da Eletrobras, subsidiária que administra o complexo elétrico em Angra dos Reis, no sul do Rio.

Em troca das negociações, a União poria fim a ação de inconstitucionalidade que questiona a privatização da empresa, contestando o movimento realizado durante o governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Às 10h54, o papel ordinário (ELET3) avançava 4,65%, aos R$ 36,68, enquanto as ações preferenciais do tipo B (ELET6) subiam 4,46%, aos R$ 41.

Havia uma indefinição grande sobre os rumos da companhia, e investidores acreditam que o braço nuclear é um fardo nos rumos da empresa. Analistas afirmam que, recorrentemente, a Eletrobras precisava fazer provisionamentos para custear a central nuclear, que minavam os resultados da companhia.

Segundo o Brazil Journal, haveria ampliação para três dos representantes no conselho da empresa indicados pelo Governo. Hoje, apesar da União ter cerca de 40% do capital da Eletrobras, sua participação em voto se limita a 10% por conta do regime de corporation, que limita o poder nas mãos de um só acionista.

Com mais membros, o governo seguiria tendo peso à nível de conselho, refletindo com mais fidedignidade sua participação acionária, mas ainda assim não seria capaz de tomar decisões individuais.

Veja também

Tecnologia Relator reforça exclusão de big tech do projeto que regula IA no país