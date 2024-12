A- A+

Negócios Alckmin: R$ 380,1 bi de recursos privados virão do etanol, biocombustível, eólica e hidrogênio Alckmin apresentou os números em reunião do "Conselhão"

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, explicou nesta quinta-feira, 12, que os R$ 380,1 bilhões de recursos privados anunciados para a Missão 5 da Nova Indústria Brasil (NIB) se dividem entre investimentos em etanol (R$ 130 bilhões, representados pela Unica), na área de biocombustíveis (R$ 18,6 bilhões, pela Ubrabio), no setor de energia eólica (R$ 43,5 bilhões, da Abeeólica), e na área de hidrogênio de baixo carbono (R$ 188 bilhões, da Abihv).



Alckmin apresentou os números em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social e Sustentável (CDESS), o "Conselhão", dedicada a anúncios da Missão 5 da NIB, que tem foco em bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energética.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, o volume de recursos está programado para ser investido até 2029.



Ao falar para os representantes do "Conselhão", Alckmin também repassou uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem o vice-presidente contou ter falado na quarta-feira no começo da noite.



"Ontem, o presidente me ligou, no comecinho da noite, e eu, super animado, falei a ele que teria a reunião do Conselhão. E ele falou duas coisas. Primeiro, a importância do 'Conselhão'. Quem dialoga, ouve, acerta mais, aprende mais, erra menos. E a outra pediu que transmitisse um abraço eterno, carinhoso, a cada uma e cada um de vocês", disse Alckmin nesta quinta.

