Lançamento Aloizio Mercadante e Raquel Lyra lançam Programa Sertão Vivo em Pernambuco Serão R$ 300 milhões de reais para cuidar de famílias da agricultura no Sertão e Agreste

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), lançaram, no início da tarde desta quinta-feira (20), o Programa Sertão Vivo, no Estado.

O evento foi no Palácio do Campo das Princesas. A iniciativa é do Governo Federal e vai atender 55 municípios em Pernambuco, beneficiando 75 mil famílias durante cinco anos. Agricultoras, agricultores e marisqueiros estão entre os trabalhadores atendidos.

A medida prevê o investimento de R$ 300 milhões em ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas no Agreste e Sertão pernambucanos, para garantir a segurança alimentar e nutricional de homens e mulheres do campo. A prioridade do projeto são mulheres, jovens e povos originários.

Mudanças climáticas

Aloizio Mercadante falou sobre os desafios das mudanças climáticas e como o Sertão Vivo vai ajudar nesse combate.

"Estamos vivendo um momento em que os extremos climáticos, causados pelo efeito estufa, estão produzindo desastres cada vez mais frequentes. No BNDES tomamos decisões o tempo inteiro sobre isso. Temos que combater o negacionismo. Mas o semiárido é um laboratório vivo, porque as dificuldades ajudam a criar soluções", afirmou.

"Esse programa vai treinar as pessoas a saber lidar com a escassez hídrica, aumentar renda, desenvolver novas tecnologias, todo um conjunto de políticas públicas articuladas e fazer o Brasil aprender para o futuro", explicou Mercadante.

"O país tem um papel decisivo na produção de alimentos e precisamos cada vez mais aprender a lidar com as dificuldades climáticas", acrescentou o presidente do BNDES.

A governadora Raquel Lyra destacou que "talvez esse programa seja o maior que já foi feito em Pernambuco, da forma correta, trabalhando com agroecologia e garantindo que possa chegar água às pessoas. A gente vive um momento agora que o mundo inteiro fala, que é a escassez hídrica e vamos, de maneira estruturada, combater esse fenômeno na agricultura. A gente quer fazer com que esses projetos sejam permanentes, porque o nosso compromisso é de mudança."

Agricultora

"Esse programa só nos fortalece mais ainda, não só a mim e a minha comunidade. Agricultor é um povo muito sofrido. Mas somos pessoas fortes e determinadas, só precisamos de assistência com programas como esse", afirmou a agricultora Josefa Quitéria, que é de Capoeiras e participou do lançamento.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha, Ana Luiza, falou sobre as mudanças climáticas.

"A gente tem muita consciência de que as mudanças climáticas chegaram para ficar e são um desafio social e político. É só fazendo projetos como esse, que chega na ponta, no território, que vamos enfrentar essas mudanças", destacou.

Decisão política

O deputado João Paulo (PT) destacou que a medida chega em Pernambuco por decisão política dos Governos Federal e Estadual. "O esforço que o presidente Lula (PT) vem fazendo, junto com a equipe da governadora, é para mudar a vida do povo com ações concretas", frisou.

Já o senador Fernando Dueire afirmou que o Governo de Pernambuco "tem feito o dever de casa". "Para tirar um projeto do papel se precisa de condições necessárias e suficientes. A governadora Raquel Lyra tem, com sua equipe, as condições necessárias. O presidente Lula fornece as condições suficientes", frisou Dueire.

Autoridades

Também estavam presentes no lançamento o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o secretário de Planejamento, Fabrício Marques, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, entre outras pessoas.

