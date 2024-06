A- A+

tecnologia Amazon atinge US$ 2 trilhões em valor de mercado pela primeira vez Avanço foi liderado pela inteligência artificial levando os papéis a um território recorde

A Amazon.com atingiu uma avaliação de mercado de US$ 2 trilhões pela primeira vez na história, impulsionada por um aumento liderado pela inteligência artificial que levou a gigante tecnológica a um território recorde.

As ações subiram até 3,6% na quarta-feira, para US$193,04, elevando o valor de mercado para além dos US$ 2 trilhões.

Agora, a empresa faz parte de um clube de elite composto por um grupo de empresas que ultrapassaram a marca chave de capitalização de mercado.

Alphabet ultrapassou o marco de US$2 trilhões no final de abril, enquanto esses aumentos impulsionaram os valores de mercado da Nvidia, Microsoft e Apple para mais de US$3 trilhões.

As ações da Amazon foram impulsionadas desde a divulgação de seu relatório de resultados do primeiro trimestre, quando a unidade de nuvem registrou o maior crescimento de vendas em um ano, ajudando a alavancar novamente o preço dos papéis acima da máxima histórica estabelecida em abril.

As ações subiram novamente em junho, recuperando-se das perdas no final de maio e acumulando um ganho de cerca de 27% até agora neste ano.

No ano passado, as ações da empresa receberam um impulso depois que a empresa reduziu custos e reestruturou seu negócio para melhor aproveitar o frenesi da inteligência artificial.

Além disso, seu principal negócio de serviços web da Amazon mostrou sinais de retomada do crescimento, um ponto importante de otimismo para os investidores.

"Parte do bom desempenho das ações da Amazon nos últimos seis a nove meses se deve ao fato de que estava 'sobrevendida' no final de 2022", disse Dan Romanoff, analista do Morningstar Investment Service.

