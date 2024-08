A- A+

TECNOLOGIA Amazon cria despertador inteligente inspirado no antigo relógio de cabeceira. Veja funções e preço Produto já é chamado de "nova Alexa" e conta com recursos integrados à assistente digital. Tem ainda pequena tela sensível ao toque

A Amazon acaba de lançar no Brasil um despertador inteligente com design inspirado nos tradicionais relógios de mesa de cabeceira. Batizado de Echo Spot, o produto conta com os recursos integrados da Alexa e custa R$ 579.

O que tem sido chamado de “nova Alexa” segue a estratégia de associar dispositivos eletrônicos à decoração da casa, assim como já foi feito com o Echo Show 15, aparelho de 15,6 polegadas que funciona como uma TV, permitindo ao usuário assistir canais de streaming.





Segundo Eric Saarnio, vice-presidente da divisão internacional de produtos da Amazon, é possível personalizar o visual do mostrador do relógio, com diferentes cores e estilos. Há, por exemplo, uma versão noturna, com a tela mais escura.





Amazon lança no Brasil o Echo Spot, com Alexa e visual inspirado em antigos relógios de mesa de cabeceira — Foto: Divulgação

No novo Echo Spot, a aposta está nas funções básicas e mais usadas, como ver as horas durante a noite, definir alarmes, ouvir música e fazer ligações para outros dispositivos integrados à Alexa.

Ele também pode exibir calendário e eventos em uma pequena lista a partir de comandos de voz. É possível ainda pedir a previsão do tempo e ver a temperatura.

O Echo Spot tem uma tela sensível ao toque de 2,8 polegadas (em formato de meia-lua) e conexão Bluetooth. Além de diferentes tipos de alarme, se o usuário quiser dormir um pouco mais quando o alarme soar, basta tocar no Echo Spot para adiá-lo.

Há também botões na parte superior do produto para ajustar rapidamente o volume, já que há um alto-falante frontal, ideal para ambientes menores.

O Echo Spot conta ainda com um botão para desligar o microfone e a capacidade de excluir gravações de voz nas “configurações” do próprio aparelho.

