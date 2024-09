Amazon determina fim do trabalho remoto

A- A+

A gigante do comércio eletrônico Amazon determinou que seus milhares de funcionários voltem a trabalhar de forma presencial cinco dias por semana, anunciou nesta segunda-feira (16) o CEO da empresa, Andy Jassy, em memorando interno. A nova política valerá a partir de 2 de janeiro.

Assim como outras empresas de tecnologia, a Amazon permitiu que seus funcionários trabalhassem remotamente durante a pandemia de covid-19, mas, depois, teve que lutar para que eles retornassem à rotina presencial.

Em fevereiro de 2023, a empresa determinou que os funcionários trabalhassem nas instalações da empresa pelo menos três dias por semana.

Jassy apontou o que chamou de “vantagens significativas” do trabalho presencial: “Observamos que é mais fácil para os nossos colaboradores aprender, praticar e fortalecer a nossa cultura. Colaborar, trazer ideias e criar é mais simples e eficaz. Ensinar e aprendermos uns com os outros é mais fluido, e as equipes tendem a estar mais conectadas."

Após uma onda de demissões, a Amazon tinha em 2023 um quadro de entre 300 mil e 350 mil funcionários corporativos em todo o mundo. Esse número se soma às equipes que trabalham nos armazéns e na distribuição, que representam uma parcela bem maior da força de trabalho total da empresa, de cerca de 1,5 milhão de pessoas.

