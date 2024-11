Amazon inicia pré-venda do Novo Echo Show 15 para casa inteligente. Veja cinco funções e preço

A- A+

De olho em soluções para casa inteligente, a Amazon iniciou no Brasil a pré-venda do Novo Echo Show 15. Trata-se de uma tela inteligente de 15,6 polegadas, equipada com Alexa, o sistema de inteligência artificial, e integrada ao Fire TV, que reúne canais de streaming de TV e música.

Com preço de R$ 2.999, o produto conta com um novo design em relação à geração anterior, podendo agora ser colocado sobre móveis, já que inclui um suporte redondo. Além disso, também pode ser fixado na parede. A venda no Brasil começa no dia 11 de dezembro.

A aposta da Amazon ocorre em um momento em que outras empresas, como a Apple, também estão investindo em tecnologia para casa inteligente.





Segundo a Bloomberg, a dona do iPhone está se preparando para lançar uma nova categoria de produto: uma tela montada na parede, capaz de controlar eletrodomésticos, realizar videoconferências e usar inteligência artificial para navegar em aplicativos.

Som

O Novo Echo Show 15, que funciona a partir de comandos de voz para verificar calendários, lembretes e listas de compras, recebeu melhorias no sistema de som. Ele conta com tecnologia de adaptação sonora ao ambiente, que reduz ruídos de fundo.

O produto também possui um sistema de som no formato de cone (chamado de woofers), que reproduz sons graves, e alto-falantes que reproduzem sons agudos (chamado de tweeters). Essa combinação oferece uma qualidade sonora superior.

Vídeos

No caso da câmera com resolução HD presente no dispositivo, há o chamado enquadramento automático, que acompanha o usuário mesmo em movimento pelo ambiente. Além disso, o campo de visão é o dobro da geração anterior, assim como o zoom, que permite uma aproximação 65% maior.

O novo Echo Show também vem com Wi-Fi 6E, uma versão mais potente que possibilita conexão em maior velocidade.

Reconhecimento facial

O produto conta com o recurso de reconhecimento facial, que identifica quem passa em frente ao dispositivo, permitindo atualizações personalizadas, como eventos pessoais, lembretes e músicas recentes. O recurso precisa ser ativado e pode ser desativado em "Configurações".

Informações na tela

A tela pode ser configurada para exibir informações variadas, como calendário, streaming de TV, música e listas de tarefas. Há também a opção "Favoritos de casa inteligente".

Câmera remota

O usuário pode visualizar as imagens geradas pela câmera do Novo Echo Show 15 pelo celular, utilizando o aplicativo Alexa. Para isso, basta incluir o aparelho na lista de dispositivos e liberar o acesso.

Veja também

Loteria Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 18 milhões