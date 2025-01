Após reunião com Lula, ministros não veem medida efetiva de curto prazo para a alta dos alimentos

Ministros que participaram da reunião que discutiu medidas para conter a inflação de alimentos deixaram o encontro com a avaliação de que ainda não se chegou a uma solução efetiva de curto prazo para reduzir os preços nos supermercados.

Foram mais de três horas de discussão com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sem que chegassem a uma ideia factível para baixar os preços na velocidade que o chefe do Executivo quer.

Depois do encontro, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, falou à imprensa que o governo vai reduzir imposto de importação para enfrentar o problema.

— Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, isso será rapidamente analisado e a alíquota de importação desses produtos será reduzida. Ou seja, os produtos que estejam com o preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota para forçar o preço a vir pelo menos para o patamar internacional — disse Costa.