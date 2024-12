A- A+

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Apple elege app brasileiro e jogo do 'NYT' como destaques do ano App foi fundado em 2019 pelo empresário pernambucano Geraldo Ramos

O Moises, aplicativo brasileiro de criação musical que usa inteligência artificial, foi eleito pela Apple o melhor app do mundo para iPad. A escolha foi anunciada pela empresa em cerimônia realizada em Nova York.

Fundado em 2019 pelo empresário pernambucano Geraldo Ramos, o app tem entre suas principais funcionalidades o uso de IA para isolar instrumentos, alterar o ritmo e identificar trechos de canções, facilitando o aprendizado musical.

Isso, explica Ramos, permite treinar o uso de um instrumento de forma mais rápida, sem a necessidade de um estúdio.

O aplicativo já foi traduzido para 33 idiomas e recentemente chegou a países como Alemanha, Áustria, Suíça e Noruega. Ramos lembra que a empresa já realizou duas rodadas de investimentos, levantando US$ 10,6 milhões com fundos de venture capital, como Monashees e Kickstart.

Já como melhor app para iPhone, a Apple elegeu o Kino, que permite o uso de filtros inspirados em filmes durante a gravação de vídeos. O Kino derrotou o brasileiro Tripsy, aplicativo que ajuda a planejar viagens, compartilhar informações com familiares e amigos e receber alertas de voos e clima.

Foram ao todo 45 finalistas e 17 vencedores em categorias diversas. Para Mac, quem ganhou no App Store Awards 2024 foi o Lightroom, de edição de fotos. No Apple Watch, o vitorioso foi o Lumy, que fornece informações sobre os horários e padrões do sol.

Foram eleitos ainda seis games vencedores. Entre eles, está o app do “The New York Times”, que foi um dos vencedores de impacto cultural.

Os apps vencedores:

Para iPhone: Kino (Lux Optics)

Para iPad: Moises (Moises Systems)

Para Mac: Adobe Lightroom (Adobe)

Para Apple Vision Pro: E se...? Uma história imersiva (What If…? An Immersive Story, da Disney)

Para Apple Watch: Lumy (Raja V)

Para Apple TV: F1 TV (Formula One Digital Media)

Os jogos vencedores:



Para iPhone: AFK Journey (Farlight Games)

Para iPad: Squad Busters (Supercell)

Para Mac: Graças a Deus Você Está Aqui! (Thank Goodness You’re Here!, da Panic)

Para Apple Vision Pro: Thrasher: Arcade Odyssey (Puddle)

Para Apple Arcade: Balatro+ (Playstack)

Vencedor do Impacto Cultural:

NYT Games (The New York Times)

