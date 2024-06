Apple lançará aplicativo de gerenciamento de senhas de seus principais sistemas operacionais

A- A+

A Apple apresentará um novo aplicativo desenvolvido internamente na próxima semana, chamado Passwords, com o objetivo de facilitar o login dos clientes em sites e softwares, de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

O novo aplicativo está sendo planejado para iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, as próximas versões principais de seus sistemas operacionais iPhone, iPad e Mac, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a iniciativa não foi anunciada.

O software, que pode gerar senhas e mantê-las sob controle, será apresentado em 10 de junho na Conferência de Desenvolvedores mundiais da Apple (WWDC na sigla em inglês).

O novo aplicativo é alimentado pelo iCloud Keychain, um serviço da Apple existente há muito tempo que pode sincronizar senhas e informações de contas entre diferentes dispositivos. Anteriormente, esse recurso ficava oculto no aplicativo de configurações da empresa ou era apresentado quando um usuário fazia login em um site.

Ao transformar o recurso em um aplicativo exclusivo, a Apple está tentando fazer com que mais pessoas usem senhas seguras e reforcem a privacidade de seus dispositivos. Mas a medida também aumenta a concorrência com softwares de terceiros.

O novo aplicativo enfrentará gerenciadores de senhas como o 1Password e o LastPass, e a Apple permitirá que os usuários importem senhas de serviços rivais.

Um representante da Apple, sediada em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

O aplicativo apresenta uma lista de logins de usuários e divide os detalhes em diferentes categorias, como contas, redes Wi-Fi e Passkeys, uma substituição de senha promovida pela Apple que depende do Face ID e do Touch ID.

Como a maioria dos gerenciadores de senhas, os dados podem ser preenchidos automaticamente em sites e aplicativos quando um usuário faz login.

O software também funcionará no headset Vision Pro e em computadores Windows. Além disso, ele pode suportar códigos de verificação e servir como um aplicativo de autenticação semelhante ao Google Authenticator.

O lançamento do Passwords é apenas um componente do evento WWDC. O foco principal será a iniciativa de inteligência artificial da Apple, que adicionará recursos como resumos de notificações, edição instantânea de fotos, emoji criados por IA e uma versão mais poderosa da assistente digital Siri. A Apple também anunciará uma parceria com a OpenAI para usar o chatbot ChatGPT.

