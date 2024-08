A- A+

Mac mini Apple prepara Mac mini menor, com processador focado em IA Segundo fontes, o dispositivo será bem menor, próximo do tamanho de um dispositivo Apple TV

A Apple planeja uma nova versão do Mac mini que será seu menor computador de mesa até agora, parte de uma reformulação mais ampla da linha Mac com chips focados em IA.

O novo modelo — previsto para o final deste ano — marcará a primeira grande mudança de design do mini desde que foi remodelado por Steve Jobs em 2010, segundo pessoas a par do assunto. O dispositivo será bem menor, próximo do tamanho de um dispositivo Apple TV, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas.

O mini atualizado é um dos vários novos Macs que chegarão nos próximos meses. A empresa está preparando versões do iMac e do MacBook Pro com chips da linha M4, também para este ano.

Há MacBook Airs em desenvolvimento para o segundo trimestre, e modelos Mac Pro e Mac Studio para meados do ano que vem.

A mudança generalizada para o processador M4 será a primeira vez que a empresa coloca a mesma geração de chips em todos os seus Macs. Já presente no iPad Pro, o processador tem como objetivo impulsionar novos recursos de inteligência artificial que a Apple começará a lançar ainda este ano.

Um porta-voz da Apple, sediada em Cupertino, na Califórnia, não quis comentar os planos da empresa.

Pessoas envolvidas no desenvolvimento do novo Mac mini dizem que ele é essencialmente um iPad Pro em uma pequena caixa — uma abordagem que aproveita a arquitetura de baixo consumo de energia.

