Apple quebra silêncio sobre IA em conferência na Califórnia

A gigante americana da tecnologia Apple tentará, nesta segunda-feira (10), persuadir aqueles que duvidam da sua estratégia para o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), depois que seus concorrentes tomaram a frente na adoção desta tecnologia em expansão.

Segundo analistas, a Inteligência Artificial e talvez até uma parceria com a OpenAI, fabricante do chatbot ChatGPT, provavelmente será um tema central no início da conferência de desenvolvedores de tecnologia WWDC da Apple, no Vale do Silício (Califórnia, Estados Unidos).



Essa conferência é o encontro anual da Apple para desenvolvedores que criam aplicativos para seus dispositivos – iPads, Macs e iPhones – e o CEO Tim Cook terá que trabalhar duro para convencer seu público de que a empresa é um ator importante no campo da IA.

Embora a Apple tenha incluído discretamente recursos de IA em seu hardware durante anos, ela ainda não fortaleceu sua estratégia geral ou adotou a IA generativa ao estilo ChatGPT, que conquistou o mundo no final de 2022.

Enquanto isso, os grandes rivais Microsoft e Google lançaram produtos em rápida sucessão, levando a primeira e a Nvidia, fabricante de semicondutores e chips de IA, a ultrapassar a Apple como as maiores empresas do mundo quando medidas pelo preço de suas ações.

