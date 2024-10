A- A+

negócios Arcos Dorados renova contrato de master franqueada do McDonald's na América Latina por mais 20 anos Com 2,4 mil restaurantes da rede de fast-food na região, a previsão é abrir entre 90 e cem filiais em 2025

A Arcos Dorados exerceu sua opção de renovar o contrato de master franqueada do McDonald’s na América Latina e no Caribe por mais 20 anos a partir de janeiro de 2025, afirmou a companhia em comunicado divulgado nesta terça-feira.

A empresa administra quase 2,4 mil restaurantes do McDonald’s em 20 países latino-americanos e do Caribe. E estima abrir entre 90 e cem novas unidades na região no ano que vem. As duas parceiras acreditam que essa área apresenta “oportunidades relevantes de crescimento”.

O McDonald’s já havia notificado a Arcos Dorados no início de agosto sobre a proximidade do prazo para renovar o atual contrato de master franqueada com um novo acordo de 20 anos. Nesta segunda-feira, a empresa com sede em Montevidéu confirmou sua intenção de fazer a renovação.

Agora, as duas empresas estão trabalhando na finalização do novo acordo. A previsão é que esse novo contrato inclua uma opção de renovação por mais 20 anos, a ser feita em janeiro de 2045.

A previsão é que o contrato que vigora a partir de 2025 inclua o pagamento de royalties em um percentual de 6% das vendas brutas pelos primeiros dez anos, subindo a 6,25% pelos cinco anos e seguinte e para 6,5% nos cinco anos finais.

