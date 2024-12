A- A+

Sucroenergético Asplan e Unida promovem primeira edição do Prêmio Canasplan - Destaques do Setor O evento reuniu diversas lideranças do setor, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro

A Associação dos Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan) e a União Nordestina dos Produtores de Cana (Unida) realizaram, nesta quinta-feira (19), a primeira edição do Prêmio Canasplan - Destaques do Setor, em João Pessoa (PB). O evento contou com uma palestra do presidente da Datagro, Plínio Nastari, sobre as perspectivas do setor sucroenergético e reuniu diversas lideranças do segmento, incluindo o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Também esteve presente o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha. No Prêmio Canasplan deste ano,foram homenageados e receberam troféus o presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP), Alexandre Andrade Lima; e o senador Efraim Filho (União Brasil-PB), pela atuação política na defesa dos interesses dos produtores de cana.

Renato Cunha, Alexandre Andrade Lima e Eduardo Monteiro. Foto: Assessoria de imprensa da Asplan

O presidente da AFCP não esperava ser homenageado e descobriu no evento que iria receber o reconhecimento.

Sempre engajado com os interesses do setor, Alexandre também está à frente da Cooperativa do Agronegócio dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf) e já atuou como presidente da Unida e da Federação Dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana).

Reconhecimento

“Eu me surpreendi, me emocionei um pouco até por causa da surpresa e, na hora em que eu fui falar, agradeci o reconhecimento da Associação da Paraíba pelo trabalho que a gente faz ao longo dos anos. Como falaram lá, eu trabalhei bastante na subvenção lá atrás dos produtores de cana”, destacou Alexandre.

Em seu discurso, o senador Efraim disse que a homenagem vai além das fronteiras da Paraíba.

“Esse reconhecimento chega a todo o Nordeste e tem um alcance nacional pelo o que representa hoje. Temos sido a voz da Paraíba no debate dos grandes temas do Brasil, e isso realmente tem sido algo comum desde a nossa ida à Câmara dos Deputados, como também agora no Senado Federal”.

O presidente do Sindaçúcar-PE, Renato Cunha, destacou o papel da Paraíba. “O Estado da Paraíba sempre caminhou na vanguarda do setor sucroenergético no Nordeste, inclusive na era do proálcool foi um Estado que, com suas terras planas, os chamados tabuleiros, cresceu sobretudo na montagem de destilarias autônomas, que hoje já se transformaram em fábricas de açúcar e etanol”.

Na abertura do evento, o presidente da Asplan, José Inácio de Morais, fez referência aos presentes e contou sobre a atuação política e o desenvolvimento do setor sucroenergético na Paraíba e no Nordeste.

“Vamos aproveitar esse momento, com essa força política, com essa força que temos hoje, para a gente corrigir distorções”, destacou.

Palestra

Durante o evento, os convidados do Prêmio Canasplan conferiram palestra de Plínio Nastari sobre as perspectivas do setor para os próximos anos.

Entre os assuntos abordados, Nastari comentou sobre o cenário no Centro-Sul brasileiro com uma safra recorde em 2023/2024 e com desafios em 2024/2025; as exportações de açúcar no Brasil; o etanol brasileiro, que está perdendo espaço no mercado internacional; a capacidade de produção de etanol de milho no País, que chegará a 17,95 bilhões de litros; a safra 2025/2026 no Centro-Sul brasileiro; e as expectativas para os próximos dois anos.

“A safra de 2024/2025 é cheia de desafios, no entanto com preços mais elevados do que a safra tão celebrada de 23/24. Preços mais elevados tanto de açúcar quanto de álcool, preços de açúcar que atingiram níveis recordes, 168 reais a safra. Também o preço do etanol 20% a 25% maior do que o ano passado”, iniciou Nastari.

Veja também

Empréstimo Senado aprova projeto que torna o Pronampe permanente