Voos Aviação: Brasil aumenta 20 milhões de passageiros em dois anos do governo Lula No mercado internacional, aviação brasileira bate recorde na movimentação de passageiros

O Brasil registrou um acréscimo de 20 milhões de passageiros na aviação civil nos últimos dois anos. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira (16), pelos ministérios de Portos e Aeroportos (MPor) e Turismo, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e Embratur.

De janeiro a dezembro de 2024, mais de 118 milhões de pessoas utilizaram o modal aéreo.

O número representa aumento de cerca de 5% em relação ao mesmo período de 2023. Os dados estão disponíveis na atualização do relatório de demanda e oferta da Anac, que recebeu os dados relativos a dezembro de 2024, consolidando a movimentação do ano inteiro.

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, atribui o resultado ao trabalho realizado desde o início do atual governo, como o programa para aumentar a oferta de voos para o exterior, os constantes diálogos com as companhias aéreas brasileiras e internacionais, além de iniciativas para redução do preço do querosene de aviação (QAV), responsável por 35% dos custos das empresas.

“É importante compartilhar esse resultado com todos que fortaleceram nossa aviação, como os trabalhadores do setor, as companhias aéreas e os órgãos que trabalham diariamente na reconstrução do nosso País. Com as políticas para o setor que estão sendo trabalhadas pelo MPor, não tendo dúvidas que neste ano teremos resultados ainda mais expressivos”, destacou Costa Filho.

Internacional

No mercado internacional, aviação brasileira teve o melhor desempenho de sua história, alcançando quase 25 milhões de passageiros. O resultado representa um crescimento de 17,2% em relação a 2023. Antes, a melhor performance havia sido registrada em 2029, quando o modal transportou 23,6 milhões de viajantes.

O desempenho do transporte de cargas para o exterior também teve destaque, conforme os dados da Anac. O modal aéreo transportou volume superior a 891 mil toneladas de produtos de janeiro a dezembro de 2024. A marca representa crescimento de 10% frente ao mesmo período de 2023.

“A projeção é que a aviação comercial brasileira tenha resultados ainda melhores no final deste ano. Isso se justifica pela ampliação dos terminais e pelo volume de investimentos públicos e privados que tem sido realizado pelas concessionárias que administram os principais aeroporto brasileiros. Isso vai, naturalmente, fazer com que a aviação possa crescer em que mais passageiros possam utilizar o transporte aéreo. Estamos falando da democratização do transporte aéreo no Brasil”, comentou o secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca.

Demanda e oferta

A demandado setor para 2024, medidaem RPK (passageiros por quilômetros transportados), cresceu 10,8% em relação a 2023,enquanto a oferta ASK (assentos por quilômetros oferecidos) aumentou 10%. Na comparação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2023, a demanda cresceu 11,7%, enquanto a oferta aumentou 10,1%.

A demanda internacional do ano cresceu 15% em relação a 2023, enquanto a oferta cresceu 14,8%. Já a demanda internacional de dezembro foi 14,6% maior que a de dezembro de 2023, enquanto a oferta internacional do mês cresceu 13,5% em relação a dezembro de 2023.

