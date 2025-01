Azul anuncia retomada de voos diretos entre o Recife e Porto Alegre; confira horários

A- A+

O Recife voltará a ter voos regulares diretos da Azul para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pela companhia aérea nesta terça-feira (14), e as passagens começarão a ser vendidas nesta quarta-feira (15).

Segundo a Azul, a rota será retomada em 7 de abril, tendo dois voos diários. Passagens já podem ser compradas pelos clientes por meio do site oficial da companhia, no aplicativo, na Central de Vendas ou com as agências de viagens parceiras.

O Aeroporto Salgado Filho ficou fechado durante quase cinco meses por conta das chuvas que assolaram Porto Alegre em maio do ano passado e foi reaberto em outubro.

Os voos entre as capitais pernambucana e gaúcha serão operados por aeronaves modelo Embraer E2, com capacidade para 136 passageiros.

Com quatro horas de duração, a rota é uma das mais longas do Brasil. As cidades estão separadas geograficamente por quase 3 mil quilômetros.

O primeiro voo sairá de Porto Alegre às 2h50, com chegada às 6h50 ao Recife. O retorno será às 7h30, com pouso na capital gaúcha às 11h30.

Já o segundo voo decola de Porto Alegre às 12h50 e pousa na Capital pernambucana às 16h50. A volta será às 17h30, com chegada às 21h30.

"Desde a retomada do aeroporto, sempre focamos em ampliar ainda mais a malha aérea de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul com conexões para todo o País. A partir do Recife, os clientes podem se conectar com outros 36 destinos, sendo 19 para a região do Nordeste, facilitando a conexão de quem sai do Rio Grande do Sul com destino às capitais nordestinas.”, comenta o gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul, Vitor Silva, ao destacar o Recife como principal hub da aérea no Nordeste.

A operação entre as cidades estava sendo feita de forma sazonal e esses novos voos marcam a retomada da operação regular.

Com o novo voo, o Recife chega a 17 das outras 26 capitais brasileiras atendidas com voos diretos da Azul. O Aeroporto Salgado Filho passará a ser conectado com 11 destinos.

