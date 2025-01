Fernando de Noronha: turistas invadem precipício em local proibido para tirar foto e são multados

A- A+

Seis turistas foram multados em Fernando de Noronha, em Pernambuco, por invadirem um local proibido para tirar fotos em um precipício, no Mirante Dois Irmãos.

Os infratores ultrapassaram a cerca de proteção do mirante, o que desrespeita o artigo 90 da Lei nº 6.514, que trata de condutas em desacordo com os objetivos e regulamentos da Unidade de Conservação, segundo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Fernando de Noronha.

O valor das multas, de acordo com o ICMBio Noronha, pode variar entre R$ 500 e 10.000.

As ocorrências foram registradas no último sábado (11) e na segunda-feira (13). Entre os infratores estavam cinco mulheres e um homem. Eles foram identificados a partir de informações fornecidas pela comunidade.

"A partir do momento que elas ultrapassaram a cerca, cometeram uma irregularidade. Nós colhemos as informações, investigamos, localizamos os infratores e aplicamos as multas", explicou o coordenador da Área Temática de Proteção do ICMBio Noronha, Mário Douglas Fortini.

Imagens compartilhadas nas redes sociais de um dos episódios mostram que um guia de turismo alerta dois turistas sobre a proibição. Uma das visitantes aparece sentada na pedra localizada logo após a cerca, onde posa para fotos. Um homem faz os registros do lado de fora da cerca.

"Moça, aí não é lugar de a senhora fazer foto, tem que respeitar o ambiente. Essa área aqui é cercada justamente por causa disso, está errado aí. Vocês estão errados. Isso não é lugar de fazer foto", disse, no vídeo, o guia Tiberius Oliveira, antes de dizer que iria encaminhar a denúncia para o ICMBio de Fernando de Noronha.

O Mirante Dois Irmãos é acessado pelo Ponto de Informação e Controle (PIC) da Praia do Sancho. A trilha é suspensa e sinalizada. Todos os mirantes possuem cercas para garantir a segurança dos visitantes.

Em fala à Folha de Pernambuco, Tiberius Oliveira afirmou que as invasões no local não são esporádicas.

"Isso acontece quase diariamente na região, aquela área é o acesso da praia do Sancho. É uma região que é toda cercada, tem placas dizendo que não é permitido sair da trilha. Aquela situação do vídeo foi mais um desabafo por conta do deboche deles", disse o guia.

"Queremos que os visitantes que façam essas coisas erradas tenham mais penalidades e apareça isso na mídia para que não volte a acontecer. Esse visitante que faz essas coisas erradas só prejudicam o turismo", completou Tiberius, lembrando que a área onde o flagrante foi feito está passando por estudos geológicos.

"Ali é uma área de risco, está com metade de praia fechada por causa de deslizamento de pedras. Uma menininha feito aquela vem para ilha só para postar uma foto, para ficar bonita no Instagram e não quer saber do contexto geral", acrescentou o guia de turismo.

Local é sinalizado com placa indicando a proibição | Foto: Giselle Vasconcelos/ICMBio Fernando de Noronha

"Além de descumprirem as regras do parque, os infratores arriscaram a própria vida ao posar para uma foto em um precipício", disse o chefe do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do ICMBio, Lilian Hangae, ao destacar os riscos envolvidos na atitude.

Diante dos casos, o ICMBio de Fernando de Noronha planeja intensificar as ações de segurança, com maior presença de monitores na área e instalação de mais placas informativas.

Denúncias podem ser feitas ao ICMBio Noronha por meio do WhatsApp (81) 9.9115-6860. Os denunciantes, que têm sigilo garantido, podem enviar nomes, fotos ou vídeos, características das pessoas envolvidas e o local de hospedagem para facilitar as investigações.

