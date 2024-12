Projeto Golfinho Rotador promove programação gratuita em Fernando de Noronha em janeiro de 2025

A- A+

Em janeiro de 2025, o Projeto Golfinho Rotador irá realizar mais uma edição das Férias Ecológicas em Fernando de Noronha, oferecendo um programa gratuito de educação ambiental para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos.

Com o tema "Valoriza Noronha", o evento busca sensibilizar os participantes sobre a conservação ambiental e fortalecer os laços comunitários na Ilha. O projeto é patrocinado pela Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental.

O programa incluirá atividades diversas, como teatro, observação de golfinhos e aves, trilhas, rodas de conversa, saídas de barco, pintura e leitura.

As atividades serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, e organizadas por faixa etária: de 6 a 10 de janeiro para crianças de 5 e 6 anos; de 13 a 17 de janeiro para crianças de 7 e 8 anos; de 20 a 24 de janeiro para crianças de 9 e 10 anos; e de 27 a 31 de janeiro para adolescentes de 11 a 13 anos. Jovens a partir de 14 anos poderão atuar como monitores, contribuindo com o programa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de janeiro, presencialmente na sede do Projeto Golfinho Rotador, no Boldró, durante o horário comercial. É necessário que um responsável esteja presente e apresente um documento de identificação da criança ou adolescente.

As vagas são prioritariamente para moradores de Fernando de Noronha, mas visitantes poderão participar caso restem vagas.

"O programa oferece opção de lazer e amplia a percepção sobre a conservação ambiental dos jovens moradores da ilha no período das férias escolares", explica Cynthia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador.

“O programa também possui um grande alcance social, pois cria oportunidades de diversão e aprendizado para crianças e adolescentes noronhenses, impedindo que estejam entregues ao ócio em pleno verão. Nesse período, o turismo atinge seu ápice, e a comunidade precisa lidar com diferentes realidades e mentalidades trazidas pelos visitantes. As Férias Ecológicas ajudam a integrar as crianças em um ambiente educativo e seguro”, completa Cynthia.

