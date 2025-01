A- A+

MORTE TRÁGICA Tamandaré: adolescente de 17 anos morre após sofrer acidente com quadriciclo na praia dos Carneiros Rafael Melo chegou a ser socorrido para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos. Corpo foi enterrado na segunda-feira (13)

Um adolescente de 17 anos, identificado como Rafael Monteiro Cavalcanti de Melo, morreu após sofrer um acidente com um quadriciclo na praia dos Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, no último sábado (11).

Rafael chegou a ser socorrido para um hospital particular no Recife, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente, cujas circunstâncias serão apuradas.

O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como "morte a esclarecer". A Delegacia da Joana Bezerra, na área central do Recife, investiga a ocorrência.

"As investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação dos fatos", disse a Polícia Civil, em nota.

Rafael era aluno do 3º ano do Ensino Médio do Colégio Marista São Luís. Em nota nas redes sociais, a instituição de ensino lamentou a morte do jovem.

"Muito querido que deixará saudades. Ficam as lembranças e os nossos sentimentos aos familiares para que recebem o consolo, na certeza de que Rafael está nos braços de Deus"

O Náutico também se solidarizou pela morte do jovem. Em nota nas redes, o clube alvirrubro destacou a atuação de Rafael na página "Portal do Rato", administradora por torcedores.

"Apaixonado pelo nosso Timbu, Rafa nos deixa de maneira precoce, mas seu amor por nossas cores será para sempre lembrado. Aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos", lamenta o clube.

O Clube Náutico Capibaribe lamenta o falecimento do jovem Rafael Melo, de apenas 17 anos, que atuava no Portal do Rato. Apaixonado pelo nosso Timbu, Rafa nos deixa de maneira precoce, mas seu amor por nossas cores será para sempre lembrado. Aos amigos e familiares, os nossos mais… pic.twitter.com/FIvUFiLtzC — Náutico (@nauticope) January 13, 2025

A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) também emitiu nota de pesar pela morte do jovem, filho do cirurgião Bartolomeu Melo.

"A Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço lamenta profundamente o trágico acidente ocorrido com o jovem [...] e presta total solidariedade nesse momento de luto e de muita dor"

O corpo de Rafael foi enterrado na noite de segunda-feira (13), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Veja também

BRASIL Febre amarela: após São Paulo confirmar primeiro caso em 2025, veja os sintomas da doença