Azeite de oliva caro? Veja outras 7 opções de óleos para substituir na preparação da comida

O aumento do preço de um dos óleos mais utilizados pelos brasileiros, o azeite de oliva, levou a uma busca por alternativas saudáveis. Outros óleos vegetais, isto é, extraídos de frutos e sementes, também apresentam diversos benefícios que contribuem para uma alimentação balanceada.

Anteriormente, um estudo apresentado em um congresso da American Heart Association, dos Estados Unidos, associou o consumo da gordura vegetal — presente em ambundância nos óleos vegetais — à diminuição de 12% do risco de acidente vascular cerebral (AVC).

Óleo de castanha do pará

Pouco conhecido, mas com grande potencial de substituição, o óleo de castanha do pará, extraído da semente, pode ser utilizado para temperar saladas e também na preparação de carnes.

Óleo de abacate

Extraído da polpa da fruta, o óleo de abacate pode ser um auxílio na cozinha, principalmente no cozimento de alimentos. Além disso, ele tem tem ação anti-inflamatória e antioxidante.

Óleo de coco

Popular nos mercados, farmácias e lojas especializadas em produtos vegetais, o óleo de coco se destaca por diversas funções em um só (já se tornou popular até na hidratação de cabelos). Serve para diversos tipos de comida, tanto quentes quanto frias.

Óleo de amendoim

O óleo de amendoim consegue substituir o azeite na fritura de alimentos e também como adicional de sabor para pratos com ingredientes leves.

Óleo de cupuaçu

Menos conhecido da lista e com mais textura parecida à do óleo de coco, o óleo de cupuaçu serve para frituras.

