AVIAÇÃO Azul reverte lucro e tem prejuízo líquido de R$ 3,865 bilhões no 2º trimestre A receita líquida total totalizou R$ 4,172 bilhões, 2,3% abaixo do mesmo período do ano passado

A Azul registrou prejuízo líquido de R$ 3,865 bilhões no segundo trimestre de 2024, revertendo o lucro de R$ 497,9 milhões no mesmo período de 2023. No critério ajustado, o prejuízo somou R$ 744,4 milhões, 31,3% pior do que a cifra também negativa de um ano antes.



Já o resultado operacional caiu 25,5% na mesma base comparativa, para R$ 441,2 milhões.





O Ebitda, por sua vez, atingiu R$ 1,052 bilhão, recuo anual de 9%. Com isso, a margem Ebitda ficou em 25,2%, 1,9 ponto porcentual menor do que no segundo trimestre de 2023.



A receita líquida total totalizou R$ 4,172 bilhões, 2,3% abaixo do mesmo período do ano passado.



O resultado reflete, principalmente, o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul na operação e a redução temporária de capacidade internacional, que caiu 8,0% ano contra ano, segundo o release de resultados.



"Sem esses impactos, estimamos que nossas receitas líquidas teriam ficado acima do segundo trimestre de 2023", diz a companhia.

