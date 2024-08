A- A+

NEGÓCIOS B3 vai usar inteligência artificial e avatares em boletim sobre o mercado financeiro Tecnologia é baseada em versão corporativa do ChatGPT e foi desenvolvida em parceria com startup de IA

A B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, começou a rodar nesta segunda-feira boletins diários de informações sobre o mercado financeiro que são apresentados por avatares gerados por inteligência artificial. As representações humanas reproduzem vozes e imagens dos apresentadores "reais" da empresa.

O projeto foi gestado durante os últimos três meses pelas equipes de tecnologia e comunicação. O sistema utiliza uma versão corporativa do ChatGPT, robô de inteligência artificial da OpenAI, programado para gerar roteiros de 1 minuto com as informações diárias sobre a Bolsa e dados do mercado. Isso inclui o desempenho do Ibovespa, a cotação do dólar e do euro, além da variação das principais ações do índice, que aparecem em uma tarja.





Os dados e o roteiro são revisados pela equipe da B3 antes de irem ao ar. O avatar, então, é programado para apresentar o resumo do dia de forma automática. As vozes e gestos são sintéticas, ou seja, geradas pela IA, que é alimentada por informações dos canais da B3.

A criação dos vídeos leva 40 minutos, o que representa uma economia de sete horas e vinte minutos em comparação com o tempo necessário para elaborar os boletins de forma tradicional, com apresentação e produção humanas, de acordo com a Bolsa. O projeto foi desenvolvido com a BeNext, startup focada em IA conversacional.

A B3 vem investindo em usos da inteligência artificial generativa desde abril do ano passado, em um processo que começou com aplicação interna para as equipes de tecnologia.

Desde então, a empresa criou sistemas internos que são usados pelos funcionários a partir do "cérebro" do ChatGPT, que rodam com informações proprietárias da bolsa, como marcos regulatórios do mercado de capitais e outros documentos. Uma equipe multidisciplinar roda os projetos com a tecnologia e define as regras do uso de IA.

Em fevereiro, a Bolsa já havia lançado para o público um chatbot que responde a perguntas sobre mercado financeiro, em uma parceria com a Microsoft. A empresa não revelou qual o investimento feito nas tecnologias.

Marcos Rodrigues Albino, diretor de Tecnologia e Inovação na B3, diz que o objetivo das ferramentas, incluindo o boletim com IA, é que os funcionários possam aumentar a produtividade e ter "mais tempo para pensar em estratégia".

