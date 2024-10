A- A+

Dia das Crianças Banco do Nordeste faz ação especial em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife Além das atividades infantis, o BNB vai oferecer orientações para os pais das crianças que têm algum negócio próprio ou desejam empreender

O Banco do Nordeste (BNB), participa, neste domingo (20), da Festa das Crianças promovida pela Associação dos Amigos da Neurodiversidade do Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Além das atividades infantis, o BNB vai oferecer orientações para os pais das crianças que têm algum negócio próprio ou desejam empreender.

Para isso, agentes do programa de microcrédito urbano, o Crediamigo, estarão disponíveis para avaliar propostas e liberar créditos.

O evento acontece das 14h às 17h e reunirá cerca de 150 crianças, entre elas jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) atendidos pela Associação.

No local, serão oferecidas atividades lúdicas e distribuição de brinquedos.

