PREÇOS Batata, cenoura, tomate: veja os preços de alimentos que mais caíram em agosto No acumulado do ano, outros itens muito usados pelos brasileiros ficaram mais baratos, como o feijão-preto

O IBGE informou, na manhã desta terça-feira, que o país registrou deflação em agosto, o que não ocorria desde junho do ano passado. A queda no IPCA, índice que é usado nas metas de inflação do governo, foi provocado por um alívio na conta de luz, com a bandeira verde adotada no mês passado, e por um recuo no preço dos alimentos.

Mas que produtos ficaram mais baratos no mês passado? E, este ano, que itens estão pesando menos no bolso na hora de ir ao supermercado ou à feira? Em agosto, três itens que integram a lista de compras mais recorrentes dos brasileiros - batata-inglesa, tomate e cebola - estiveram entre as principais quedas. No ano, tomate continua sendo um destaque, assim como a cenoura, o feijão e alguns peixes e cortes de carne.





Veja, abaixo, a lista dos preços que mais caíram em agosto e no acumulado deste ano, considerando os itens que mais pesam nas compras dos brasileiros.

A queda de preços em agosto:

Batata-inglesa: 19,04%

Cenoura: 17,54%

Tomate: 16,89%

Cebola: 16,85%

Alface: 5,97%

Batata-doce: 4,93%

Alho: 4,88%

Feijão-mulatinho: 4,78%

Feijão-carioca: 4,1%

Couve: 3,96%

A queda de preços este ano (acumulado de janeiro a agosto):

Tomate: 26,51%

Peixe-dourado: 16,44%

Laranja-baía: 12,5%

Cenoura: 10,88%

Pera: 10,52%

Limão: 9,91%

Feijão-preto: 8,57%

Fígado: 7,53%

Tainha: 7,05%

Filé-mignon: 5,91%

