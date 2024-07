A- A+

bancos BMP leva o conceito de "banco do futuro" para a Febraban Tech 2024 Nesta edição, a BMP - hub de soluções financeiras, bancárias e tecnológicas, apresentou o maior estande do evento, com um espaço de 240 m²

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) realizou entre os dias 25 e 27, em São Paulo, o Febraban Tech 2024, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro. O tema central deste ano foi a economia e a inteligência artificial.



Nesta edição, a BMP - hub de soluções financeiras, bancárias e tecnológicas, que participou pelo terceiro ano consecutivo, apresentou o maior estande do evento, com um espaço de 240 m².

No encontro, o CEO da BMP, Carlos Benitez, refletiu sobre o papel do banco do futuro, e salientou que a mudança virá a partir da transparência que a tecnologia vai proporcionar, com destaque para a relação banco-cliente que mudará ainda mais em 2030, promovendo redução de custos, eficiência operacional e personalização.



A mudança estrutural trazida pela evolução tecnológica vai viabilizar o aumento do volume do crédito e isso dará mais eficiência aos processos a partir de um ecossistema próprio, além de incorporar serviços financeiros em produtos ou plataformas de terceiros que não são, necessariamente, empresas financeiras, ou seja, o chamado Embedded Banking.

Nesse contexto de futuro, a empresa ouviu a jovem de 13 anos, Isabel Benitez, que ressaltou a importância do atendimento humano, mas também destacou a evolução da Inteligência Artificial nesse segmento

"Daqui a seis anos, a inteligência artificial poderá assumir o lugar do atendimento, mas as instituições devem se atentar ao uso da tecnologia para criar produtos e serviços financeiros, já que a nossa geração já está inserida nesse universo" - reforçou.

Outro painel promovido pela organização do evento, com a mediação de João Borges, da Febraban, trouxe o tema sobre o consumidor omnichannel. A apresentação contou com a presença de Analaura Morais (Banco do Brasil), Pablo Lorenzo (Carrefour), Thais Redondo (iFood), e o CEO da BMP, que ressaltou aspectos importantes. "É preciso conhecer o cliente para saber como ele deve ser atendido. Esse é o ponto fundamental para a construção de uma estratégia omnichannel eficiente".

A BMP fechou em 2023 com lucro líquido de R$158 milhões e R$496 milhões em receita bruta, o que representa crescimento de 75,5% em relação ao ano anterior. Já as contas digitais cresceram 176% e o volume de transações bancárias que passaram pela instituição, em 2023, tiveram uma alta de 102,13% em comparação com o exercício anterior.

Os produtos que a BMP atuará fortemente em 2024 são ligados ao crédito de pessoa física e jurídica. O primeiro é a antecipação do saque do FGTS, que possui R$ 100 bilhões disponíveis no mercado, e o segundo é o crédito consignado público.

Com duas novas plataformas, a BMP retorna às suas origens de forma muito mais eficiente, lançando produtos voltados para o mercado de financiamento de veículos e inclusão de produtos de crédito na sua estrutura de Banking as a Service

