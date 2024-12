BNDES aprova R$ 200 milhões em financiamento a Libbs Farmacêutica

A- A+

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quarta-feira, 11, ter aprovado um financiamento de R$ 200 milhões para a empresa Libbs Farmacêutica. Os recursos serão investidos na aquisição de máquinas, equipamentos e bens industrializados nacionais, com objetivo de expandir a capacidade produtiva da companhia.

O BNDES informou ainda já ter aprovado R$ 3,7 bilhões em financiamentos para a indústria farmacêutica de janeiro a novembro de 2024, montante 152% superior ao registrado em todo o ano de 2023, quando as aprovações totalizaram de R$ 1,5 bilhão.

"Com o apoio do BNDES, a indústria nacional está desenvolvendo novos medicamentos, associações farmacêuticas e vacinas, montando centros de pesquisa e desenvolvimento e adquirindo máquinas e equipamentos. De janeiro de 2023 até novembro de 2024, as aprovações de crédito do banco para o complexo industrial da saúde somaram R$ 5,7 bilhões, valor recorde da série histórica iniciada em 1995", revelou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa

A Libbs inaugurou hoje a Planta Piloto Biotec e a operação da primeira Fábrica de Medicamentos de Alta Potência, para a produção de quimioterapias orais, em Embu das Artes, São Paulo.

"Com isso, a Libbs aumentará a capacidade produtiva para triplicar a receita bruta até 2032. A partir do aprimoramento da estrutura fabril, ela atenderá a demanda pelos fármacos produzidos com a otimização das linhas produtivas", informou o BNDES, em nota. "Entre os produtos estão os medicamentos de síntese química, biológicos para tratamento de diferentes tipos de câncer, além de insumos farmacêuticos ativos (IFAs) para uso próprio."

Veja também

RELATOR Deputado Moses Rodrigues vai relatar PEC do pacote fiscal