Bolsas da Europa fecham em alta com dados sólidos; Bavarian Nordic salta após alerta de Mpox

As bolsas europeias fecharam, majoritariamente, em alta nesta quinta-feira, 15, mantendo a trajetória positiva da semana após dados de crescimento do Reino Unido e uma bateria de indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos e da China.

A celebração de um feriado deixou os mercados financeiros fechados na Itália, incluindo a Bolsa de Milão.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,80%, aos 8.347,35 pontos. O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou o pregão em alta de 1,66%, a 18.181,65 pontos. O CAC 40, de Paris, ganhou 1,23%, encerrando em 7.423,37 pontos. As cotações são preliminares.

Os investidores assimilaram o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, que cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro, em linha com as expectativas. Apenas em junho, a produção industrial britânica aumentou 0,8%, mais que o previsto

Nos EUA, vários dados ajudaram a dissipar a apreensão sobre uma desaceleração abrupta da economia, incluindo alta acima das expectativas das vendas no varejo em julho e a queda maior que a esperada dos pedidos de auxílio-desemprego.

Na contramão, o ritmo da produção industrial norte-americana ficou abaixo da expectativa. Em relação à China, as vendas no varejo em julho superaram a previsão, mas a produção industrial decepcionou.

As ações da Bavarian Nordic, fabricante de vacinas, subiram 7,84% em Copenhague após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar, na quarta-feira, a Mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional.

A empresa anunciou na quarta que recebeu um novo pedido da autoridade de resposta a emergências de saúde da Europa (Hera, na sigla em inglês) de vacinas MVA-BN, a única para a Mpox aprovada nos EUA e na Europa.

A Hera enviará 175.420 doses da vacina para doação para o Centro de Controle e Prevenção da África em resposta ao surto de Mpox que se espalha pelo continente.

Nos demais mercados, o Ibex 35, referencial de Madri, estendeu os ganhos para a quinta sessão seguida, subindo 0,27%, aos 10 753,00 pontos. As ações dos bancos CaixaBank (+3,48%), Sabadell (+3,07%) e Santander (+3,04%) se destacaram na sessão. O PSI 20, de Lisboa, teve alta de 0,23% e fechou a 6.627,04 pontos.

