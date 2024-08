Bolsas de NY fecham em alta animadas pela indicação de Powell de iminente corte de juros

A- A+

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 23, com os principais índices reacelerando os ganhos durante a tarde, impulsionadas pelo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell.



Em discurso durante o Simpósio de Jackson Hole, o dirigente do Fed afirmou que "chegou a hora de ajustar a política" monetária dos Estados Unidos.

O índice Dow Jones subiu 1,14%, aos 41.175,08 pontos, com 24 ações fechando em alta e apenas 6 ativos em queda ou estáveis. O S&P 500 teve alta de 1,15%, aos 5.634,61 pontos e o Nasdaq fechou com valorização de 1,47%, aos 17,877,79 pontos.

Na semana, os três índices acumularam ganhos: o Dow Jones subiu 1,27%, o S&P 500, 1,45% e o Nasdaq, 1,40%.

O rali nas bolsas globais se intensificou após comentários de Powell, que selaram a expectativa de alívio monetário em setembro.



As falas trouxeram um leve aumento nas apostas por cortes mais agressivos até o fim deste ano, ainda que a visão hegemônica de cortes agregados de 100 pontos-base até fim de 2024 tenha sido mantida, segundo o CME Group.

Em relação a setembro, os investidores atribuíam uma probabilidade de 67,5% de corte de 25 pontos-base e 36,5% de alívio de 50 pontos-base, com crescimento dessa última hipótese ante a sessão da quinta-feira.

Em relatório, o Wells Fargo citou que espera corte de 50 pontos-base na taxa de juros em 18 de setembro, mas reconheceu que o tamanho do corte (25 bps ou 50 bps) dependerá dos dados econômicos entre agora e 18 de setembro.

As ações de tecnologia se recuperaram com força, à medida que os investidores apostam que um ambiente de taxas mais baixas beneficiaria esse grupo. Entre os destaques, a Tesla e a Nvidia que saltaram 4,59% e 4,55%, respectivamente.

Fora do eixo das grandes empresas, a Cava Group disparou 19,7% após a rede de restaurantes com culinária mediterrânea anunciar receita de US$ 233,5 milhões no segundo trimestre, maior que US$ 172,9 milhões no ano anterior e melhor que as estimativas dos analistas de US$ 219,5 milhões. A empresa também aumentou a projeção para o resultado de 2024.

