bolsa de valores Bolsas de NY fecham em alta, com PPI abaixo do esperado e na véspera de dados do CPI O índice Dow Jones subiu 1,04%, aos 39.765,64 pontos

Os mercados acionários de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 13, após o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA vir abaixo do esperado e reforçar a expectativa de queda de juros na maior economia do mundo.

Investidores seguem na espera pela divulgação, amanhã, do índice de preços ao consumidor (CPI), que pode sinalizar mais progresso na desinflação no país e ampliar os argumentos para corte de juros pelo Federal Reserve.

O índice Dow Jones subiu 1,04%, aos 39.765,64 pontos, o S&P 500 avançou 1,68%, aos 5.434,43 pontos e o Nasdaq fechou em alta de 2,43%, aos 17.187,61 pontos. O Nasdaq registrou mais de 17 mil pontos pela primeira vez desde 1º de agosto.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,1% em julho ante junho, e teve alta de 2,2%, dados abaixo das projeções.

O indicador ajudou a injetar apetite por risco em Wall Street que ampliou a demanda por ações, com destaque para as gigantes do setor de tecnologia. Nvidia fechou em alta de 6,53%, Apple ganhou 1,72% e Meta se valorizou 2,44%.

As ações da Buzzfeed, empresa de mídia digital com sede Nova York, saltaram 25,89%, após anúncio de um programa de reestruturação de custos em meio a prejuízo. Starbucks registrou hoje a maior alta do Nasdaq 100 (salto de 24,50%) após a nomeação de Brian Niccol como o novo CEO, vindo da Chipotle Mexican Grill. Na contramão, Chipotle perdeu 7,50%.

Agora, a expectativa se volta para o índice de preços ao consumidor (CPI), que será divulgado amanh. Traders aguardam o resultado após o relatório payroll sinalizar um esfriamento mais rápido do mercado de trabalho americano e levantar dúvidas sobre a saúde financeira dos EUA.



