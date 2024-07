A- A+

bolsa de valores Bolsas de NY fecham em queda com ajuste de recordes e peso das ações de tecnologia O Dow Jones caiu 1,29%, aos 40.665,02 pontos, após ter computado recorde de 41.198,08 pontos no fechamento da véspera

Os índices referenciais das Bolsas de Nova York fecharam em queda, com o Nasdaq estendendo as perdas um dia após ter seu pior desempenho desde dezembro de 2022, diante do receio em relação ao impacto de incertezas geopolíticas no setor, considerado estratégico para a segurança nacional.



O Dow Jones foi o mais punido pelas vendas, curvando-se à realização depois que o índice atingiu ontem máxima histórica de fechamento.



Os investidores têm mudado de posições das ações das empresas de grande capitalização de tecnologia focada em inteligência artificial para filões que possam se beneficiar mais de potenciais cortes nas taxas pelo Federal Reserve (Fed).

O Dow Jones caiu 1,29%, aos 40.665,02 pontos, após ter computado recorde de 41.198,08 pontos no fechamento da véspera. O Nasdaq cedeu 0,70%, fechando em 17.871,22 pontos. O S&P 500 perdeu 0,78%, encerrando o pregão aos 5.544,59 pontos.

As ações da Apple caíram 2,03%, as da Amazon, 2,22% e as da Alphabet perderam 1,80%. Entre as gigantes de tecnologia, a Nvidia conseguiu se recuperar e subiu 2,80%.



A Meta ganhou 3,07%, após ceder mais de 5% na quarta-feira. A Netflix teve queda de 0,68%, antes da divulgação de seu balanço previsto para depois do fechamento.

No Dow Jones, as principais contribuições porcentuais para queda vieram do setor financeiro. O Goldman Sachs perdeu 3,18% e o JPMorng derreteu 3,18%. A UnitedHealth recuou 1,56% e a Johnson & Johnson, 0,74%, devolvendo parte dos ganhos da véspera.

Do lado macroeconômico, o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 20 mil na semana encerrada em 13 de julho, para 243 mil, acima do esperado. O cenário político seguiu conturbado com o presidente dos EUA, Joe Biden, com problemas de saúde e na mira para desistir de disputar a Casa Branca.



