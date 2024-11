A- A+

NEGÓCIOS Boom da Inteligência Artificial torna empresa de cabos de 139 anos a ação mais quente do Japão Frenesi global com a inteligência artificial transformou uma obscura empresa japonesa em uma estrela do mercado de ações

A Fujikura Ltd., que fabrica cabeamento de fios para data centers, é a de melhor desempenho no índice Nikkei 225 Stock Average, com suas ações subindo mais de 400% este ano. Ela se juntará aos índices padrão globais MSCI em 25 de novembro como a única adição do Japão, enquanto outras oito empresas do país serão removidas.

A empresa remonta suas raízes a 1885, quando o fundador Zenpachi Fujikura começou a fabricar fios isolados com seda e algodão. Ao longo dos séculos, ela cresceu com a industrialização do país, fornecendo cabos para a florescente indústria automotiva, serviços públicos e trens-bala do Japão.

A Fujikura é um investimento clássico de "marretas e pás", já que empresas de tecnologia e serviços públicos despejam dinheiro na construção da infraestrutura necessária para dar suporte à IA. A construção dos data centers, suprimentos de eletricidade e redes de comunicação necessários para a IA exigirá pelo menos US$ 1 trilhão em gastos, de acordo com uma análise da Bloomberg News. O rápido crescimento da indústria surpreendeu a própria Fujikura.

“A demanda por data centers disparou desde 2022”, disse Kazuhito Iijima, diretor financeiro da Fujikura, em uma entrevista. “Não entendíamos muito bem naquela época, mas ficou claro este ano que era tudo sobre IA.”

A Fujikura, que conta com a Apple entre seus maiores clientes, é especializada em cabos de fibra ótica. Seus produtos têm alguns dos menores diâmetros da indústria, o que permite que sejam usados em espaços estreitos sem a necessidade de tunelamento adicional, de acordo com Iijima.

A empresa aumentou sua previsão de receita operacional no início deste mês em 17%, para ¥ 104 bilhões (US$ 674 milhões) para o ano fiscal atual. Ela obtém mais de 70% de sua receita no exterior, com cerca de 38% vindo dos EUA. A capacidade global dos data centers deve aumentar a uma taxa média de 33% ao ano até 2030, de acordo com a McKinsey & Company.

“A área ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento”, disse Kazuhiro Sasaki, chefe de pesquisa da Phillip Securities Japan. “A quantidade de dados aumentará conforme a escala do sistema se torna maior e mais dados são adicionados, então esse campo em si deve continuar a crescer.”

O boom atual contrasta fortemente com 2020, quando a empresa registrou seu primeiro prejuízo em mais de uma década. A pandemia de Covid e as tensões comerciais entre os EUA e a China corroeram as vendas da Fujikura. Com Donald Trump retornando à Casa Branca no ano que vem, a empresa está determinada a evitar a ameaça de tarifas em seu maior mercado. Ela tomou medidas para cumprir o Build America, Buy America Act (BABA), que exige que produtos manufaturados e materiais de construção usados em projetos de infraestrutura sejam produzidos nos EUA.

“Acabamos de concluir a configuração de uma base de produção, que é compatível com BABA, para cabos de fibra óptica de ultra alta densidade nos Estados Unidos”, disse Iijima. Isso protegerá seus negócios “mesmo se surgirem novos problemas que sejam desvantajosos para materiais importados”, disse ele.

A alta massiva nas ações tornou os papeis caros. A Fujikura está sendo negociada a uma relação preço/lucro de cerca de 29, enquanto as de seus pares, como Sumitomo Electric Industries e Furukawa Electric , estão sendo negociadas a 11,8 e 20, respectivamente. Analistas estão otimistas com a empresa. Ainda assim, alguns acham que seus rivais oferecerão retornos melhores.

“Deveria haver mais potencial de alta para a Furukawa e a Sumitomo Electric, dado o enorme desempenho superior da Fujikura”, disse Andrew Jackson, chefe de estratégia de ações do Japão na Ortus Advisors Ptd Ltd.

Após ser surpreendida pelo boom da IA, a empresa diz que já identificou a próxima grande oportunidade — a fusão nuclear. A perspectiva de energia limpa teoricamente ilimitada ganhou o apoio de vários bilionários, incluindo Sam Altman, Jeff Bezos e Bill Gates. Embora a tecnologia não tenha se mostrado eficaz para produção de eletricidade em larga escala, se e quando isso acontecer, haverá necessidade de cabos e fios.

“Esperamos que isso se torne um pilar da indústria a partir de 2030”, disse Iijima.

