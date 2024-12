Brasil abre 106.625 postos de trabalho em novembro, 12% a menos que ano passado

A- A+

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta quarta-feira que 106.625 vagas de emprego com carteira assinada foram criadas em novembro, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O valor

Em novembro, foram 1.978.371 admissões e 1.871.746 desligamentos.



Foram registrados saldos positivos nos setores de serviços (+67.717), comércio (+94.572). Agropecuária, indústria (-6.678) (-5.757) e construção (-30.091) apresentaram resultados negativos.

O resultado foi 12% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando houve 126.366 admissões.

No acumulado deste ano, entre janeiro e novembro, o saldo foi de 2.224.102 postos de trabalho.

Já nos últimos 12 meses, entre dezembro de 2023 e novembro deste ano, foram abertas 1.772.862 vagas. O resultado é 22,2% maior que o observado no período de dezembro de 2022 a novembro de 2023.

O resultado de novembro representa uma diminuição de 19,3% em relação ao mês anterior, quando foram geradas 187.070 vagas formais de trabalho.

Salário

O salário médio real na contratação, em outubro, foi de R$ 2.152,89 valor R$7,40 inferior ao de outubro, representando uma redução de aproximadamente 0,34%.

