tecnologia Brasil é o 2º país com maior intenção de investimentos em TI O levantamento foi realizado com cerca de 5 mil líderes empresariais de 28 países, no final do segundo semestre de 2023

Como estratégia para alavancar seus negócios, ganhar competitividade e reduzir custos, empresas de médio porte brasileiras querem aumentar os investimentos em Tecnologia da Informação (TI) em 2024.

O percentual de empresas brasileiras (80%) que vão direcionar mais investimentos em TI neste ano chama atenção especialmente quando comparado à América Latina, onde 69% dos ouvidos se mostraram dispostos a elevar o aporte de aplicação nessa área - esse número também é superior quando confrontado com o índice global, de 61%.

Os números foram revelados no estudo International Business Report (IBR), produzido pela consultoria Grant Thornton e publicado no portal TI Inside. O levantamento foi realizado com cerca de 5 mil líderes empresariais de 28 países, no final do segundo semestre de 2023.



De acordo com a CEO da companhia de TI Global Web, Bruna Boner, a pesquisa reflete uma tendência positiva no desenvolvimento tecnológico e na modernização das empresas brasileiras.

“Esse dado mostra que o mercado nacional está reconhecendo a importância estratégica da tecnologia da informação para o crescimento e a competitividade. Além disso, é um indicativo de que as empresas estão dispostas a inovar, adotando novas tecnologias para melhorar seus processos, produtos e serviços”, afirma.

O índice de 80% das empresas que planejam esse investimento, evidenciados na pesquisa, coloca o Brasil em segundo lugar no ranking global de investimento em TI, empatado com a Índia e a Indonésia, ficando abaixo apenas da Nigéria (83%).

“À medida que as empresas investem mais em tecnologia, elas também precisam estar atentas à proteção de seus dados e sistemas contra ameaças cibernéticas. Investir em cibersegurança não só protege a empresa contra ataques, mas também fortalece a confiança de clientes e parceiros”, explica Boner.

O estudo mostra ainda que os 80% também representam o segundo maior percentual desde o primeiro semestre de 2019, quando 81% dos líderes de empresas de médio porte tinham a expectativa de investir mais em TI.

O indicador tem se mantido igual ou acima de 75% desde o segundo semestre de 2020. A CEO da Global Web pontua que “os investimentos em TI devem ser acompanhados de programas de treinamento e desenvolvimento, para garantir que os colaboradores saibam utilizar as novas tecnologias de maneira eficaz”.

“A TI pode ser um fator decisivo para o sucesso de uma empresa como, por exemplo, permitindo a automação de processos, aumentando a eficiência operacional e reduzindo custos. Em um cenário onde a experiência do cliente é cada vez mais valorizada, esse setor desempenha um papel fundamental na personalização e na melhoria do atendimento ao cliente”, conclui Boner

