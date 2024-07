A- A+

NEGÓCIOS Calendário Prime Day: saiba qual o dia ideal para comprar na megapromoção da Amazon Com seis dias de ofertas, as diferentes categorias de produtos estão com seus descontos especiais divididos por data

A Amazon Prime Day, megapromoção anual que traz ofertas exclusivas para assinantes do serviço por assinatura Prime da varejista, começou na terça-feira com muitas novidades.



Além de ser a mais longa edição da história da empresa, com ofertas disponíveis até o dia 21 de julho, é possível conferir um calendário de cupons para garantir o melhor momento de comprar o produto desejado.

São cupons de descontos em diferentes categorias distribuídas ao longo dos seis dias de campanha. Confira o calendário completo dos cupons, com alguns produtos de destaque em cada uma dessas categorias.





17 a 18 de julho: 25% off em Beleza

18 de julho: 30% off em itens Tramontina

18 a 19 de julho: 40% off em livros

19 a 20 de julho: 40% off em Lâmpada Inteligente

20 a 21 de julho: R$ 300 off em bicicletas Caloi

21 de julho: 30% off em itens de Cozinha Le Creuset

— Mais uma vez, nos empenhamos para trazer ofertas e descontos atrativos para os nossos membros Prime ao longo dos seis dias de evento. Foram meses de preparação, engajamos marcas de mais de 30 categorias e vendedores parceiros da nossa loja, para trazer uma ampla seleção de ofertas para nossos clientes. Sabemos que nossos clientes adoram economizar e, por isso, estamos investindo em diversos canais para informar sobre os cupons exclusivos que preparamos para essa edição — disse Juliana Sztrajtman, diretora de varejo da Amazon Brasil.

Veja algumas opções de ofertas encontradas no calendário:

Ofertas de Beleza

Secador de cabelos Philco, Preto/Dourado, 127 V - Com 19% de desconto, o aparelho está saindo por R$ 113 e pode ser parcelado em até 2x de R$ 56,50 sem juros.

Depilador Elétrico Philips Satinelle Essential BRE 225/00, e velocidades, Bivolt - De R$ 159,90, o item está disponível por R$ 135,91 e pode ser parcelado em até 2x de R$ 67,96 sem juros.

Ofertas de itens Tramontina

Jogo de Panelas de Alumínio com Revestimento interno antiaderente, 5 peças

Também com selo “Oferta Prime Day” o conjunto de panelas Tramontina Mônaco Preto, está com desconto de 18% e pode ser parcelado em até 10x de R$ 64,99 sem juros.

Jogo Churrasco Inox, 12 peças DYNAMIC

As peças estão com desconto de 20% e podem ser parceladas em até 2x de R$ 51,45 sem juros.

Oferta de Livros

Em agosto nos vemos - Gabriel García Márquez - O romance inédito e póstumo do autor está com 34% de desconto nesse Prime Day

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade - Morgan Housel - O livro de educação financeira se encontra disponível por R$ 31,54 após o desconto de 37% do Prime Day.

Ofertas de bicicleta Caloi

Caloi Mojave Aro 29, Freio à disco hidráulico, Câmbio Microshift, 27 velocidades - Bicicleta de montanha, adulto, de R$ 1.800,58 por R$ 1.299,90.

Caloi Max azul Aro 24 - Bicicleta infantil com 33% de desconto, pode ser parcelada em até 10x de R$ 59,99 sem juros.

Além do calendário, algumas das melhores ofertas disponíveis neste Prime Day, estão relacionadas com os produtos Amazon.



Como dispositivos Fire TV com Alexa com descontos de até R$ 90, Kindle com até R$ 337 de desconto e o novo Echo Spot, despertador inteligente lançado pela empresa e com preço promocional de R$ 449.

