NEGÓCIOS Camil amplia sua atuação internacional e entra no mercado paraguaio com a compra da Villa Oliva Multinacional brasileira de alimentos já é líder no Uruguai e Peru

Ampliando sua estratégia de internacionalização, a Camil, empresa de alimentos, anunciou sua entrada no Paraguai através da aquisição, pela família controladora, do grupo Villa Oliva Rice. Luciano Quartiero, diretor-presidente da Camil, comprou 80% das ações da Oliva Rice e se comprometeu a vender para a Camil os ativos de produção, industrialização, beneficiamento e comercialização de arroz; além das propriedades rurais. O valor do negócio não foi revelado. As ações da Camil na B3 recuam 0,10% a R$ 9,78.

Segundo o comunicado divulgado pela Camil, o grupo Villa Oliva Rice, que é um dos principais players do setor de arroz no Paraguai, possui uma ampla estrutura que inclui imóveis rurais, atividades agrícolas, operações industriais e ativos voltados para a produção, industrialização, beneficiamento e comercialização de arroz.

A companhia destacou que a operação não se enquadra nos parâmetros do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, e, portanto, não está sujeita à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral da Camil.

A Camil Alimentos é uma multinacional brasileira com subsidiárias no Uruguai, Chile e Peru. Nestes mercados é líder no segmento arroz com suas marcas Saman no Uruguai, Tucapel no Chile, e Costeño e Paisana no Peru.

Avanço internacional

A estratégia internacional começou, em 2007, com aquisição da Saman no Uruguai, líder de mercado e maior exportador de arroz uruguaio.



Em 2009, a empresa comprou a Tucapel no Chile, atualmente a marca líder de vendas no país. Em 2011, adquiriu a Costeño no Peru e, em 2014, a marca Paisana, respectivamente primeira e segunda maiores marcas de arroz empacotadodaquele país.

Em 2011, a companhia iniciou no Brasil uma estratégia de diversificação de suas atividades. Entrou no mercado de pescados enlatados (sardinha e atum) comprando as marcas Coqueiro, Pescador e Alcyon. Entrou no mercado de açúcar, em 2012, adquirindo as marcas União e Da Barra.



O negócio teve a participação do fundo de investimento de private equity da Gávea Investimentos, que tem como sócio o economista e ex-presidente do banco Central, Armínio Fraga.

Em 2016, um fundo de investimento de private equity gerido pela Warburg Pincus comprou a participação societária da Gávea Investimentos na Camil e passou a ter dois assentos no Conselho de Administração.

A Camil anunciou em 2022 um acordo com a PepsiCo. para a compra da marca Mabel, uma das mais tradicionais de biscoitos e massas no Brasil, iniciando atuação no segmento de biscotios, massas , roscas e amanteigados.



Com o negócio, a Camil também obteve a permissão para usar a marca Toddy em alguns biscoitos no Brasil, onde além de arroz também produz feijão e café.

A companhia foi fundada em 1963, no Rio Grande do Sul, iniciando suas atividades com cultivo de arroz. Na década de 70, expandiu suas atividades para São Paulo e, na década de 80, começou a empacotar e comercializar arroz sob a marca Camil, abrindo o seu primeiro centro de distribuição em São Paulo.

