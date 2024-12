A- A+

Leilão Carpina recebe II Leilão Agrocorte com expectativa de movimentar R$ 4,5 milhões Com cerca de 1.500 animais em oferta, evento reúne criadores neste sábado (7) no Parque de Exposição Senador Paulo Guerra

O município de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, será palco, neste sábado (7), do II Leilão Agrocorte, um dos maiores eventos do setor pecuário da região. A expectativa é movimentar cerca de R$ 4,5 milhões em negócios, reunindo cerca de 300 convidados no Parque de Exposição Senador Paulo Guerra, a partir das 12h. O leilão também será transmitido ao vivo pelo canal TV Vaquejada, no YouTube, ampliando o alcance para interessados de todo o País.

Promovido pela Agropecuária Vila Rica, EGR Agropecuária e Agropecuária BC, o evento contará com a participação de criadores de diversas regiões, colocando à disposição 1.500 animais voltados para cria, recria e engorda. Os animais são filmados nas fazendas e expostos em telões.

"A importância do evento para o setor é muito grande porque movimenta e une os criadores, além de valorizar o que a pecuária do estado tem de melhor, além de aquecer a economia da região", destacou José Adolfo Pessoa de Queiroz Neto, proprietário da Agropecuária Vila Rica.

Ascensão

Segundo José Adolfo, o leilão ocorre em um momento estratégico para o setor pecuário, com a arroba do boi em alta e perspectiva de crescimento contínuo em 2025.

"Estamos em um período de ascensão, com a arroba subindo bastante. A tendência é que esse movimento continue, o que torna o evento uma grande oportunidade para quem está pensando em repor o rebanho ou investir", ressaltou.

Lances

Para facilitar a participação dos criadores, os lances poderão ser realizados de forma presencial ou virtual, por meio do WhatsApp da leiloeira Agreste Leilões, no número (81) 9.8189-8889 ou pelo telefone (82) 3036-7080. Essa dinâmica amplia as possibilidades para compradores de diferentes regiões, garantindo agilidade e praticidade nas negociações.

Próximos eventos

O II Leilão Agrocorte faz parte de um calendário de eventos que busca fortalecer o setor pecuário em Pernambuco. A próxima edição já tem data marcada: será realizada em 26 de abril de 2025, dentro da 46ª Exposição de Animais de Carpina.

"A realização de eventos como este contribui não apenas para unir os criadores, mas também para mostrar a força e a qualidade da pecuária pernambucana. É uma oportunidade ímpar para os criadores se conectarem e para o mercado local continuar se destacando no cenário nacional", concluiu José Adolfo.

