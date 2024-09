CeasaMais: e-commerce de hortifruti inédito inicia operações nesta terça (17)

A- A+

O Ceasa-PE, um dos principais centros atacadistas de hortifruti em Pernambuco, avança em sua transformação digital com o lançamento do CeasaMais nesta terça-feira (17).

"Estamos muito felizes de saber que o Ceasa-PE é o pioneiro no Brasil com a criação desse ecossistema. Outras cidades já pediram a nossa apresentação e, possivelmente, ela será implementada em outros estados. Logo, sentimos muito orgulho da criação e de ver o CeasaMais em prática", destacou o presidente da Ceasa-PE, Bruno Rodrigues.

Em fase de testes desde o início deste ano, o e-commerce já conta com mais de 100 permissionários cadastrados e tem projetado, até o fim deste ano, uma movimentação de aproximadamente R$ 10 milhões. "É mais um canal de venda para nossos permissionários. O comércio on-line é uma realidade e os que fazem parte dele saem na frente", acrescentou Rodrigues.

Com um catálogo que já supera 700 produtos, o CeasaMais já vem apresentando um crescimento mensal da ordem de 25% e realiza entrega em toda a Região Metropolitana do Recife, além de áreas como Porto de Galinhas, no Litoral Sul, e Gravatá, no Agreste. "O Ceasa tem um plano de expansão traçado. Então, as outras regiões serão, em breve, contempladas", destacou Rodrigo Almeida, diretor do CeasaMais.

As entregas são realizadas até o dia seguinte após a compra pela cooperativa de transportadoras do próprio Ceasa-PE.

O CeasaMais também é uma alternativa de melhorar a mobilidade dentro do complexo, já que muitas empresas não precisarão se locomover até o Ceasa para realizar suas compras, evitando o congestionamento de carros e caminhões no local.

Público-alvo

Nesta primeira fase, que vai até 2025, o CeasaMais será focado em atender empresas, restaurantes, padarias, lanchonetes, hotéis e pessoas jurídicas. "São pessoas que têm uma demanda mais significativa e vão ajudar a desenvolver a iniciativa", completou Almeida.

Aos poucos, a rede pretende se expandir e atender pessoas físicas, mas ainda sem previsão.

Os interessados em realizar as compras pelo marketplace podem realizar o cadastro pelos mesmo site em que fazem os pedidos.

Os preços dos produtos equivalem aos mesmos valores dos vendedores físicos, sem diferenciação. Ainda no site, os clientes podem escolher seu produto e a própria plataforma realiza um leilão e disponibiliza o melhor preço para o consumidor. Os pagamentos podem ser feitos por meio de cartão de crédito e PIX.

Pós-venda

Pensando na experiência do cliente, o CeasaMais possui um canal exclusivo para atendimento pós-venda de cada cliente. O número é disponibilizado no ato do cadastro. "Acompanhamos os clientes durante todo o processo. Por isso, temos um canal via WhatsApp para saber como foi a entrega e se há alguma queixa ou eventual problema", completou o diretor o CeasaMais.

