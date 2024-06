A- A+

PERNAMBUCO Ceasa-PE adota novo horário de funcionamento a partir de julho; confira mudança A mudança está prevista no regulamento do Ceasa-PE, mas foi flexibilizada durante a pandemia de Covid-19 em 2020

O Ceasa-PE, localizado no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, vai adotar um novo horário de funcionamento a partir do mês de julho. O objetivo da ação é otimizar operações e promover melhorias para o centro de abastecimento.

A partir da próxima segunda-feira (1°), o espaço para comercialização passa a funcionar de 0h às 17h. A descarga de produtos poderá ser feita a partir das 21h.

A mudança está prevista no regulamento do Ceasa-PE, mas foi flexibilizada durante a pandemia de Covid-19 em 2020.

Agora, a medida será resgatada para a realização de manutenções preventivas e regulares no centro de abastecimento, que abrangem desde a limpeza e recolhimento de resíduos até obras de manutenção elétrica e hidráulica.

"Sentimos a necessidade de retomar o horário previsto no estatuto para poder regularizar as ações de manutenção essenciais para as operações do Ceasa. Iniciamos a divulgação com bastante antecedência para que todos possam estar cientes e se reorganizar dentro da realidade do regulamento", explicou o diretor técnico operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue.

Funcionamento do Ceasa-PE passa por modificações. - Foto: Cortesia /Ceasa - PE

Acesso aos portões

Com as mudanças nos horários de funcionamento, também haverá ajustes nos horários de abertura dos portões de acesso. Veja, abaixo, como funciona a dinâmica para comerciantes e visitantes.

Portões P1 e P5: Operação das 21h às 17h (destinados a veículos de descarga de produtos e materiais de menor porte)

Operação das 21h às 17h (destinados a veículos de descarga de produtos e materiais de menor porte) Portão P3: Das 21h às 17h (exclusivo para caminhões, com o novo sistema de romaneio)

Das 21h às 17h (exclusivo para caminhões, com o novo sistema de romaneio) Portão P2: Funcionará das 4h às 17h (destinado exclusivamente a carros de passeio e motocicletas)

Funcionará das 4h às 17h (destinado exclusivamente a carros de passeio e motocicletas) Portão P4: Operação das 3h às 18h (exclusivamente para a operação do Deskontão, que é até as 18h)

Durante o período de transição para o novo horário, o Ceasa, juntamente com a Assucere e o Sindfrutas, estarão disponíveis para esclarecer dúvidas dos permissionários.

